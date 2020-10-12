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Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн

Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн
. Мультфильм "Душа" студии Pixar не выйдет в широкий прокат, но его можно будет увидеть на Disney+ с 25 декабря, сообщает Variety.

В тех странах, где сервис Disney+ не доступен, мультфильм покажут на большом экране, но дата премьеры пока не определена. В России канала пока нет.

Изначально предполагалось, что проект представят в июне, затем релиз отложили на ноябрь, а в итоге было решено показать его на Disney+ по цене подписки.


Даты премьеры в кино многих фильмов, включая "Не время умирать" и "Дюну", уже перенесли на 2021 год. Пока только один потенциальный блокбастер остался в календаре 2020 года – "Чудо-женщина 1984" (25 декабря).


В мультфильме "Душа" рассказывается о школьном учителе музыки (его озвучивает Джейми Фокс), который мечтает стать джазовым исполнителем. Но прямо перед выступлением, из-за несчастного случая его душа отделяется от тела и попадает в фантастическое место, где ему предстоит многое переосмыслить.

Режиссер проекта Пит Доктер ("Вверх", "Головоломка").

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн
Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн

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