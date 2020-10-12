Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн
В тех странах, где сервис Disney+ не доступен, мультфильм покажут на большом экране, но дата премьеры пока не определена. В России канала пока нет.
Изначально предполагалось, что проект представят в июне, затем релиз отложили на ноябрь, а в итоге было решено показать его на Disney+ по цене подписки.
Даты премьеры в кино многих фильмов, включая "Не время умирать" и "Дюну", уже перенесли на 2021 год. Пока только один потенциальный блокбастер остался в календаре 2020 года – "Чудо-женщина 1984" (25 декабря).
В мультфильме "Душа" рассказывается о школьном учителе музыки (его озвучивает Джейми Фокс), который мечтает стать джазовым исполнителем. Но прямо перед выступлением, из-за несчастного случая его душа отделяется от тела и попадает в фантастическое место, где ему предстоит многое переосмыслить.
Режиссер проекта Пит Доктер ("Вверх", "Головоломка").