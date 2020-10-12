NYT: лекарства от коронавируса могли сделать Трампа сумашедшим

Алексей Вольцев

Препараты, которые дают заразившемуся коронавирусом президенту США Дональду Трамп, способны отразиться на его психическом состоянии и существенно повысить риск принятия им неадекватного решения о применении ядерного оружия. Такое мнение привела в воскресенье газета The New York Times.

Газета приводит мнение экспертов, которые обратили внимание на то, что склонность Трампа к непредсказуемым поступкам и заявлениям усугубилась после заражения. Представитель команды врачей главы государства Брайан Гарибальди сообщал, что, помимо курса лечения противовирусным препаратом «Ремдесивир», американский лидер принимал дексаметазон — стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости.

Их признаки газета усмотрела в том, что президент, несмотря на свое состояние, активно пользовался Twitter и давал по два-три интервью в сутки.

Издание акцентирует внимание на том, что в отчетах лечащего врача президента Шона Конли не было подробной информации о нюансах состояния Трампа и обо всех препаратах, которые ему давали.

«История попыток напустить тумана в отношении состояния президентов стара как мир. Проблема заключается в том, что дексаметазон способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению» — приводит издание мнение профессора Массачусетского технологического института Випина Наранга.

Его мнение разделил Ханс Кристенсен, директор проекта информированности о ядерных вооружениях в частном объединении — Федерации американских ученых в Вашингтоне.

«Ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства», — отметил Кристенсен.

Газета обратилась с запросом в федеральное правительство США. Его представители отказались говорить, приняты ли особые меры предосторожности на случай описанного выше сценария.

Газета обратилась с запросом в федеральное правительство США. Его представители отказались говорить, приняты ли особые меры предосторожности на случай описанного выше сценария.