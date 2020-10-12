«Объявил о воссоединении с бывшей супругой», — Марата Башарова снова обвиняют во лжи

Алексей Вольцев

Марат Башаров заявил во всеуслышание, что у него никогда не было проблем с бывшей супругой Елизаветой Шевырковой, он живет с Лизой в одной квартире и, более того, делит с ней кровать. Оказалось, что в семье у популярного ведущего полная идиллия, а все, что рассказывают СМИ об избиениях, драках и испорченной психике сына Марата на фоне неадекватного поведения родителей – это все сказки.

Интересно то, что в это время Шевыркова черным по белому пишет в своем блоге о воссоединении с Башаровым только ради ребенка. Да и публика не успела забыть ею опубликованные ролики сомнительного содержания, где Марат устраивает скандалы, находясь в алкогольном опьянении. Помнится, как-то женщина обещала не сходиться с этим человеком даже ради Марселя. Теперь публика задалась вопросом: кто из парочки врет?

«Один женатый, у него все хорошо, другая в истерике умоляет о спасении… У кого кукушка то поехала? Или сразу у обоих?»

— пишет мужчина.

Кажется, от Марата этого мы точно никогда не узнаем. Его любимую тактику «Я не при чем» мы уже видели в действии во время постыдных для «Битвы экстрасенсов» передач о разоблачении постановки шоу. Вот и здесь он утверждает, что не слышал ничего о тяготах собственной семейной жизни. Удобно!

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