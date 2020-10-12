Офицер совершил суицид в Военном университете Минобороны в Москве

Влада Некрасова

Офицер Военного университета Минобороны РФ покончил с собой в здании вуза на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом стало известно сегодня, 12 октября.

«Капитан первого курса адъюнктуры Военного университета Минобороны покончил с собой в здании университета на Комсомольском проспекте в Москве», — сообщил источник ТАСС в полиции.

Причины произошедшего устанавливаются. Покончивший с собой офицер поступил в адъюнктуру военного вуза с третьего раза месяц назад. Накануне, 11 октября, он заступил в наряд помощником дежурного по университету.

«Согласно уставу, после ночи он пошел отдыхать и покончил собой», — пояснил источник.