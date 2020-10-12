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«Она монстрша, а ее муж попадет в ад!» — Андрей Разин объявил войну Лере Кудрявцевой

«Она монстрша, а ее муж попадет в ад!» — Андрей Разин объявил войну Лере Кудрявцевой

«Бессмертный человек» Андрей Разин, как его называют в сетях, вновь провоцирует популярную ведущую Леру Кудрявцеву на эмоции. Не зная с какой стороны получилось бы ударить побольнее, скандалист заходит «со всех флангов сразу». В последней публикации про Леру он также затронул тему её семейной жизни и упомянул супруга Игоря Макарова, который, по его словам, «попал в руки к монстрше», а теперь его семья и он сам попадут в ад.


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Многие спрашивают, что там Лера Кудрявцева с Катей Гандон выиграли у меня в суде. Хочу вам сказать, что даже не знаю, потому что решение пока не опубликовали, мы не участвовали в этом процессе. Считаю, что они - две обезумевшие бабы, которые бегают по судам и кайфуют, подавая на звёзд иски, хотя обеим пробы некуда ставить. Когда я получу это решение, я готов выступить в программе Андрея Угланова «За углом» на YouTube и рассказать все о Лере Кудрявцевой. Как она стояла на коленях и просила меня, чтобы я её не посадил в тюрьму за мошенничество, и ложь в отношении группы «Ласковый май», расскажу про её полоумную мамашу, которая рассказывала, что Юра Шатунов в 14 лет у неё в доме занимался сексом на её глазах. Она не может быть ведущей телешоу, потому что она грязная и склочная баба. Она хочет меня в тюрьму отправить? Лера, я 16 лет был в тюрьме, которая называется Детский дом. Ты же бегала и просила, чтобы я тебя в тюрьму не посадил ради детей. А кто тебя заставил Жана забрать домой? Я! И квартиру ему купить тоже заставил тебя я. И теперь ты включилась против меня? Да кто ты такая?

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По-видимому, импульсивности Андрея не было придела, он даже по доброте душевной дал совет беднягие Макарову: бежать от этой мерзкой семейки куда глаза глядят. Да уж, не стоит отрицать, что Кудрявцева, кажется, уже давно стала смыслом жизни Разина. Без грязи в постах о её натуре мужчине уже не прожить, как подмечают читатели его страницы.

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Очень переживаю за супруга Леры Кудрявцевой Игоря Макарова, который попал в руки этой монстрше и, по всей видимости, его семья и он сам попадёт в ад. Желаю, чтобы он как можно быстрее одумался и бежал от этой семьи как можно дальше. Игорь, помнишь, что я к тебе отношусь очень хорошо и понимаю, что она вами манипулируют, как мной с Сергеем. Это - страшный человек.🙏

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«Бойся гнев женщины, человек зарабатывающий на судебных исках от Кудрявцевой, месть её будет страшной, тебе просто повезло, что она пока что терпит»,

— заступился подписчик ведущей под постами новостных порталов.

Интересно, готова ли Лера действительно вступить в войну со своим обидчиком? Ведь на днях она опубликовала stories, где предстала перед публикой в беззащитном виде: девушка плакала и говорила, что на неё навалилось огромное количество проблем за последние дни.

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По материалам: popcake.tv

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