«Она монстрша, а ее муж попадет в ад!» — Андрей Разин объявил войну Лере Кудрявцевой

Анастасия Иванова

«Бессмертный человек» Андрей Разин, как его называют в сетях, вновь провоцирует популярную ведущую Леру Кудрявцеву на эмоции. Не зная с какой стороны получилось бы ударить побольнее, скандалист заходит «со всех флангов сразу». В последней публикации про Леру он также затронул тему её семейной жизни и упомянул супруга Игоря Макарова, который, по его словам, «попал в руки к монстрше», а теперь его семья и он сам попадут в ад.

По-видимому, импульсивности Андрея не было придела, он даже по доброте душевной дал совет беднягие Макарову: бежать от этой мерзкой семейки куда глаза глядят. Да уж, не стоит отрицать, что Кудрявцева, кажется, уже давно стала смыслом жизни Разина. Без грязи в постах о её натуре мужчине уже не прожить, как подмечают читатели его страницы.

«Бойся гнев женщины, человек зарабатывающий на судебных исках от Кудрявцевой, месть её будет страшной, тебе просто повезло, что она пока что терпит»,

— заступился подписчик ведущей под постами новостных порталов.

Интересно, готова ли Лера действительно вступить в войну со своим обидчиком? Ведь на днях она опубликовала stories, где предстала перед публикой в беззащитном виде: девушка плакала и говорила, что на неё навалилось огромное количество проблем за последние дни.

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