«Она монстрша, а ее муж попадет в ад!» — Андрей Разин объявил войну Лере Кудрявцевой

Многие спрашивают, что там Лера Кудрявцева с Катей Гандон выиграли у меня в суде. Хочу вам сказать, что даже не знаю, потому что решение пока не опубликовали, мы не участвовали в этом процессе. Считаю, что они - две обезумевшие бабы, которые бегают по судам и кайфуют, подавая на звёзд иски, хотя обеим пробы некуда ставить. Когда я получу это решение, я готов выступить в программе Андрея Угланова «За углом» на YouTube и рассказать все о Лере Кудрявцевой. Как она стояла на коленях и просила меня, чтобы я её не посадил в тюрьму за мошенничество, и ложь в отношении группы «Ласковый май», расскажу про её полоумную мамашу, которая рассказывала, что Юра Шатунов в 14 лет у неё в доме занимался сексом на её глазах. Она не может быть ведущей телешоу, потому что она грязная и склочная баба. Она хочет меня в тюрьму отправить? Лера, я 16 лет был в тюрьме, которая называется Детский дом. Ты же бегала и просила, чтобы я тебя в тюрьму не посадил ради детей. А кто тебя заставил Жана забрать домой? Я! И квартиру ему купить тоже заставил тебя я. И теперь ты включилась против меня? Да кто ты такая?