«Она монстрша, а ее муж попадет в ад!» — Андрей Разин объявил войну Лере Кудрявцевой
«Бессмертный человек» Андрей Разин, как его называют в сетях, вновь провоцирует популярную ведущую Леру Кудрявцеву на эмоции. Не зная с какой стороны получилось бы ударить побольнее, скандалист заходит «со всех флангов сразу». В последней публикации про Леру он также затронул тему её семейной жизни и упомянул супруга Игоря Макарова, который, по его словам, «попал в руки к монстрше», а теперь его семья и он сам попадут в ад.
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Многие спрашивают, что там Лера Кудрявцева с Катей Гандон выиграли у меня в суде. Хочу вам сказать, что даже не знаю, потому что решение пока не опубликовали, мы не участвовали в этом процессе. Считаю, что они - две обезумевшие бабы, которые бегают по судам и кайфуют, подавая на звёзд иски, хотя обеим пробы некуда ставить. Когда я получу это решение, я готов выступить в программе Андрея Угланова «За углом» на YouTube и рассказать все о Лере Кудрявцевой. Как она стояла на коленях и просила меня, чтобы я её не посадил в тюрьму за мошенничество, и ложь в отношении группы «Ласковый май», расскажу про её полоумную мамашу, которая рассказывала, что Юра Шатунов в 14 лет у неё в доме занимался сексом на её глазах. Она не может быть ведущей телешоу, потому что она грязная и склочная баба. Она хочет меня в тюрьму отправить? Лера, я 16 лет был в тюрьме, которая называется Детский дом. Ты же бегала и просила, чтобы я тебя в тюрьму не посадил ради детей. А кто тебя заставил Жана забрать домой? Я! И квартиру ему купить тоже заставил тебя я. И теперь ты включилась против меня? Да кто ты такая?
По-видимому, импульсивности Андрея не было придела, он даже по доброте душевной дал совет беднягие Макарову: бежать от этой мерзкой семейки куда глаза глядят. Да уж, не стоит отрицать, что Кудрявцева, кажется, уже давно стала смыслом жизни Разина. Без грязи в постах о её натуре мужчине уже не прожить, как подмечают читатели его страницы.
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Очень переживаю за супруга Леры Кудрявцевой Игоря Макарова, который попал в руки этой монстрше и, по всей видимости, его семья и он сам попадёт в ад. Желаю, чтобы он как можно быстрее одумался и бежал от этой семьи как можно дальше. Игорь, помнишь, что я к тебе отношусь очень хорошо и понимаю, что она вами манипулируют, как мной с Сергеем. Это - страшный человек.🙏
«Бойся гнев женщины, человек зарабатывающий на судебных исках от Кудрявцевой, месть её будет страшной, тебе просто повезло, что она пока что терпит»,— заступился подписчик ведущей под постами новостных порталов.
Интересно, готова ли Лера действительно вступить в войну со своим обидчиком? Ведь на днях она опубликовала stories, где предстала перед публикой в беззащитном виде: девушка плакала и говорила, что на неё навалилось огромное количество проблем за последние дни.
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Как я вам и говорил, эти две шаболды, как всегда, наврали. Ничего в отношении меня Савеловский суд не выносил. Они судятся с издательством «Семь дней», к которому я никакого отношения не имею и никакого интервью им не давал. Поэтому, как всегда, Кудрявцева и гандон наврали на всю страну, что они выиграли суд у Разина.