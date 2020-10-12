Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » От коронавируса умерла ветеран АТО и жена экс-комбата "Слобожанщины" Инна Янголенко

От коронавируса умерла ветеран АТО и жена экс-комбата "Слобожанщины" Инна Янголенко

От коронавируса умерла ветеран АТО и жена экс-комбата "Слобожанщины" Инна Янголенко

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харькове от коронавируса умерла участница АТО, ветеран батальона «Харьков-1» Инна Янголенко, супруга бывшего комбата «Слобожанщины» Андрея Янголенко. Об этом сообщили харьковские волонтеры в социальных сетях. Семья Янголенко пошла на фронт в 2014 году, и их батальон сыграл важнейшую роль в обороне Волновахи.


Инна лечилась в харьковской больнице, но исход болезни предопределила старая травма. В 2015 году автомобиль супругов Янголенко взорвали радиоуправляемой миной. Последствия были крайне тяжелыми: Инна получила баротравму легких и ушиб сердца. 11 октября старые травмы дали о себе знать, Инна Янголенко скончалась в реанимации.

У Инны остались муж Андрей Янголенко и двое сыновей. Харьковчане и все знавшие семью Янголенко приносят свои соболезнования.

«Страшная потеря для семьи, друзей и Украины! Очень соболезную маме Инны, мужу Андрею Александровичу и сыновьям. Держитесь… Уверена, что похоронить Инну Янголенко надо на Аллее Славы!» — призывает волонтер Елена Харьковская.

«В 2015 году в результате теракта под авто, на котором ехали Андрей и Инна Янголенко, взорвалась мина. Супруги чудом выжили … Большинство осколков досталось легким Инны, и сейчас они просто не выдержали… Светлая память воину света — Инне… Я не забуду и буду напоминать. Инна заслужила справедливость», — рассказала депутат Татьяна Чорновол.

Фото Андрій Та Інна Янголенко/Facebook

113 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Сыворотка с азелаиновой кислотой, очищающая маска-пленка и другие бьюти-новинки
Сыворотка с азелаиновой кислотой, очищающая маска-пленка и другие
В «Орленке» проходит смена Русского географического общества
В «Орленке» проходит смена Русского географического общества
В сахалинском Горнозаводске открыт центр «Точка роста»
В сахалинском Горнозаводске открыт центр «Точка роста»
В МДЦ «Артек» завершился онлайн-проект, посвященный различным профессиям
В МДЦ «Артек» завершился онлайн-проект, посвященный различным
Американский боец UFC пожаловался на русских и дагестанцев
Американский боец UFC пожаловался на русских и дагестанцев
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги
Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон
Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон
Курсы государственных закупок в «Высшей школе экономики»
Курсы государственных закупок в «Высшей школе экономики»
Стрелок из Нижегородской области приобрел ружье меньше месяца назад
Стрелок из Нижегородской области приобрел ружье меньше месяца назад
Мэр Кисловодска прокомментировал скандал с губернатором на совещании
Мэр Кисловодска прокомментировал скандал с губернатором на совещании
Заявка на F-35: Катар хочет, США не против, осталось уговорить Израиль
Заявка на F-35: Катар хочет, США не против, осталось уговорить Израиль
Азербайджанская диаспора России, война в Нагорном Карабахе и влияние Турции
Азербайджанская диаспора России, война в Нагорном Карабахе и влияние

Топ на сегодня

Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных
На трассе М-10 в Ленинградской области рухнул надземный переход
На трассе М-10 в Ленинградской области рухнул надземный переход
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды,

Еще по теме

Установлены личности расстрелянных в Калининграде россиян
Умерла российская художница Инна Широкова
Инна Михайлова рассказала фанатам о своих чувствах к мужу Стасу Михайлову
Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой