От Татьяны Овсиенко ушел любимый мужчина

Анастасия Иванова

В сети заговори о том, что в жизни некогда популярной певицы Татьяны Овсиенко уже давно не все гладко. Близкая подруга артистки связалась с прессой, чтобы рассказать, как сильно страдает знаменитость из-за всех своих неурядиц.

Как выяснилось, проблемы будто зажали женщину в тиски: пандемия лишила работы и, следовательно, финансов, Овсиенко перестала чувствовать себя свободно, влезла в долги и продала любимый автомобиль, чтобы немного разобраться с ситуацией. Более того, по словам приятельницы, Таня страдает от сложных отношений с мужем Александром Меркуловым. Инсайдер без стеснений заявляет, что артистка несчастна в браке.

Казалось бы, что еще ужасного может случиться одномоментно? Не хватит ли для плеч одной хрупкой женщины? Увы, недавно стало известно, что от Овсиенко ушел директор Игорь Архипов, которому она много лет доверяла организационные моменты шоу. По слухам, Татьяна разругалась с помощником «в пух и прах», однако, Игорь обсудил этот вопрос с прессой лично и опроверг информацию.

«Во-первых, это личная жизнь человека. Во-вторых, все неправда, что про нее пишут. Мы общаемся каждый день. С Таней продолжаем дружить, потому что мы родственники. Она крестная моих детей!»

— эмоционально высказался Игорь.Подпишись на нас в Яндекс Новости