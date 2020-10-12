Писательница Яна Вагнер отреагировала на слова Стивена Кинга о сериале «Эпидемия»

Влада Некрасова

Вагнер уточнила, что Кинг, очевидно, похвалил не ее, а создателей сериала, но добавила, что сам факт того, что "великий и могучий король ужасов" смотрит сериал по ее книге, очень польстил писательнице. "Понятно, что похвала Кинга в первую очередь адресована создателям сериала, а не мне, но, тем не менее, это очень приятно", — сказала Яна Вагнер.Комментируя успех сериала по своей книге в США, Вагнер отметила, что с романом "Вонгозеро" происходили многие удивительные вещи за годы его существования. "И экранизация, конечно, одна из главных удивительных вещей. Я даже и предположить не могла, что по моему роману снимут сериал, который доберется до четвертой позиции в рейтинге Netflix", — сказала Вагнер.Напомним, восьмисерийную "Эпидемию", основанную на романе "Вонгозеро", показывали в РФ осенью 2019-го года, а стриминговая платформа Netflix приобрела права на показ сериала в сентябре 2020-го. Премьера проекта на зарубежном сервисе состоялась 7-го октября. Стивен Кинг похвалил российский сериал, отметив, что он "выглядит круто" и напоминает "спагетти-вестерн, но со снегом и смертоносным вирусом".