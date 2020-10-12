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Под жесткий карантин попадут студенческие общежития в Украине

Под жесткий карантин попадут студенческие общежития в Украине

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Министр образования и науки Сергей Шкарлет, который накануне сообщил о переносе школьных каникул, заверил студентов вузов и колледжей, что во время жесткого карантина их никто насильно не будет выселять из общежитий. Об этом министр написал в своем Telegram-канале.


Несмотря на то, что именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса, Шкарлет пообещал донести свою позицию на заседании правительства, учитывая то, что большинство студентов уже работает и не хочет потерять рабочее место. Есть также студенты из населенных пунктов «красной» карантинной зоны, оккупированных территорий, а также те, у кого нет родных и кому некуда выезжать.

Министр пишет, что за всеми выезжающими студентами сохранятся места в общежитии с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие денег.

«Прошу отнестись к рекомендациях не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования», — отметил Шкарлет.

Напомним, в связи с ростом пандемии коронавируса, украинские власти приняли решение ужесточить карантинные меры, развернуть дополнительные госпитали для пациентов с COVID-19 и оптимизировать учебный процесс в средней и высшей школе.

Фото с сайта КПИ

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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