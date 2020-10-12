Появилось видео акта самосожжения на Крещатике

Влада Некрасова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В сети появилось видео ЧП в центре Киева, где мужчина поджег себя. Telegram-канал Кievmap опубликовал момент самосожжения и то, как случайные прохожие пытались сбить пламя.

Причины такого поступка неизвестны.



Напомним, ночью 11 октября на Крещатике 49-летний мужчина поджег себя. Пострадавшего госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела.