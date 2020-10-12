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Появилось видео акта самосожжения на Крещатике

Появилось видео акта самосожжения на Крещатике

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В сети появилось видео ЧП в центре Киева, где мужчина поджег себя. Telegram-канал Кievmap опубликовал момент самосожжения и то, как случайные прохожие пытались сбить пламя.

Причины такого поступка неизвестны.


Напомним, ночью 11 октября на Крещатике 49-летний мужчина поджег себя. Пострадавшего госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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