Появилось видео акта самосожжения на Крещатике
Сегодня, 04:00 Влада Некрасова
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
В сети появилось видео ЧП в центре Киева, где мужчина поджег себя. Telegram-канал Кievmap опубликовал момент самосожжения и то, как случайные прохожие пытались сбить пламя.
Причины такого поступка неизвестны.
Напомним, ночью 11 октября на Крещатике 49-летний мужчина поджег себя. Пострадавшего госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела.
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По материалам: fakty.ua