Поляки рассказали, как правильно варить картофель

Вадим Карасев

Польский портал Wirtualna Polska поделился с читателями способом варки картофеля, при котором он сохраняет наибольшее количество питательных веществ.

Автор рецепта называет ошибкой кидать картошку в холодную воду. Правильным решением будет класть ее сразу в кипящую воду, а солить только в тот момент, когда он станет мягким. Таким образом получится сохранить витамин С, магний, кальций, железо, марганец, йод, натрий и серу, которыми богат картофель.