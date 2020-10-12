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Поляки рассказали, как правильно варить картофель

Поляки рассказали, как правильно варить картофель

Польский портал Wirtualna Polska поделился с читателями способом варки картофеля, при котором он сохраняет наибольшее количество питательных веществ.

Автор рецепта называет ошибкой кидать картошку в холодную воду. Правильным решением будет класть ее сразу в кипящую воду, а солить только в тот момент, когда он станет мягким. Таким образом получится сохранить витамин С, магний, кальций, железо, марганец, йод, натрий и серу, которыми богат картофель.

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По материалам: uposters.ru

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Поляки рассказали, как правильно варить картофель
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