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Полмиллиарда долларов: Белоруссии одобрили кредит

Полмиллиарда долларов: Белоруссии одобрили кредит
Sputnik. Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление кредита Белоруссии на сумму в 500 миллионов долларов США, сообщило Министерство финансов РФ.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что Москва прорабатывает с Минском предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов.

"Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора", – приводятся в сообщении слова Силуанова.

Решение о предоставлении займа приняли в пятницу, 10 октября. Дополнительные средства необходимы Белоруссии для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета.


сообщило, что Силуанов объяснил преимущества от выдачи кредита Белоруссии.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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