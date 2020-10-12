Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями

Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями

Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями
Вакцина, разработанная Государственным научным центром (ГНЦ) "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подходит людям старшего поколения и тем, у кого есть хронические заболевания, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.


"Мы считаем, что вакцина, созданная учеными ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса", - сказала Попова в интервью "Российской газете".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды,
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
Карла Бруни выпустила новый альбом
Карла Бруни выпустила новый альбом
На Белорусской АЭС успешно запустили реактор первого энергоблока
На Белорусской АЭС успешно запустили реактор первого энергоблока
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым украинским
Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями
Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями
Собянин рассказал о "лайт-режиме" в Москве по ситуации с коронавирусом
Собянин рассказал о "лайт-режиме" в Москве по ситуации с коронавирусом
Дональд Трамп заявил, что у него уже нет коронавируса, но есть иммунитет
Дональд Трамп заявил, что у него уже нет коронавируса, но есть
Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной
Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
В Таджикистане пройдут выборы президента
В Таджикистане пройдут выборы президента
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness

Еще по теме

Попова: Я уверена в безопасности и эффективности российской вакцины
Для детей должна быть отдельная вакцина от коронавируса — Попова
Попова рассказала, когда будут ясны сроки получения вакцины от коронавируса
Попова рассказала, какое из ограничений снимут в самую последнюю очередь в России