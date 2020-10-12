Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями
Сегодня, 00:10 Лидия Мартынова
Вакцина, разработанная Государственным научным центром (ГНЦ) "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подходит людям старшего поколения и тем, у кого есть хронические заболевания, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы считаем, что вакцина, созданная учеными ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, лучше всего подойдет людям старшего возраста, людям с хроническими заболеваниями. Это синтетическая вакцина, в ней нет естественного живого белка, нет никаких фрагментов вируса", - сказала Попова в интервью "Российской газете".
По материалам: ria.ru