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Порт Лиепаи за год потерял 11,8% грузооборота

Порт Лиепаи за год потерял 11,8% грузооборота

В порту Лиепаи за девять месяцев этого года перевалено 4,686 млн тонн грузов, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Лиепайской специальной экономической зоны, пишет Delfi.lv.

Сыпучих грузов в этом году в Лиепае перевалено 3,357 млн тонн, что на 16,8% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, в том числе зерна и зерновых продуктов — 1,889 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. Перевалено 855,8 тыс. тонн генеральных грузов (-2,8%) и 473,1 тыс. тонн наливных грузов (+18,5%).

Среди стивидорных компаний Лиепайского порта больше всего грузов за девять месяцев этого года перевалила Liepaja Bulk Terminal — 1,373 млн тонн (-1,7%), Ekers Stividors LP — 1,338 млн тонн (- 29,7%) и Terrabalt — 705,7 тыс. тонн (+6,7%).

В сентябре в Лиепайском порту перевалено 683,6 тыс. тонн грузов, что на 3,7% меньше, чем за соответствующий месяц прошлого года. Сыпучих грузов перевалено 525,7 тыс. тонн, генеральных — 97,2 тыс. тонн, наливных — 60,7 тыс. тонн.

За девять месяцев в порту обслужено 1212 судов, что на 31 меньше, чем в 2019 году, и 23 737 пассажиров, что на 21,1% меньше.

По грузообороту Лиепайский порт является третьим по величине портом Латвии. Напомним, что в этом году в стране рухнул транзит и латвийские порты столкнулись с резким падением объемов своей деятельности.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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