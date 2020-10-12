Правительство провалило борьбу с коронавирусом на Кировоградщине

Анастасия Иванова

Система здравоохранения Кировоградщины не выдержала нагрузки из-за эпидемии COVID-19. В области сложилась катастрофическая ситуация с больницами. Это обнаружили представительницы Женского движения политической партии «За майбутнє», которые находятся в туре по регионам Украины.

В частности, во время визита в районную больницу Александровки оказалось, что здесь лечат больных COVID-19, поскольку в областной больнице свободные места закончились. При этом больница Александровки не определена опорной для этого. Как следствие, рядом с больными коронавирусом оказываются другие пациенты, которые могут подцепить болезнь в дополнение к своим тяжелым заболеваниям. В то же время на бумаге соответствующие больные прописаны за областной больницей, а следовательно, никто из медиков, которые на самом деле их лечат, не получают коронавирусных доплат.

Также в области сложилась катастрофическая ситуация с обеспечением тестами и средствами защиты.

«Абсурдно тратить средства, предусмотренные на борьбу с коронавирусом, на ремонт дорог. Мы видим, что больницы во многих областях Украины не обеспечены, врачи не имеют надлежащих средств защиты и, несмотря на то, что работают с больными COVID-19, не получают доплат», — рассказала координатор Женского движения партии «За майбутнє» Ирина Суслова.

По ее словам, средства, выделяемые на борьбу с COVID-19 в области, — мизерные.

«Из 64 миллиардов, которые выделило государство на борьбу с коронавирусом, Александровская центральная районная больница получила 738 грн — на тысячу защитных масок. Это вопиющая ситуация. Упущено драгоценное время, которое могли эффективно использовать на качественную подготовку медучреждений и врачей», — рассказал Александр Горбунов, лидер партии «За майбутнє» в Кировоградской области.

В этой ситуации политическая партия «За майбутнє» требует отставки министра здравоохранения Максима Степанова и инициировала сбор подписей. В партии считают, что министр не смог наладить эффективной системы противодействия распространению COVID-19. Борьба с эпидемией оказалась провальной, несмотря на беспрецедентные средства, выделенные на нее.