«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» проводятся в онлайн-формате

Анастасия Иванова

Всероссийские этапы соревнований для школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» впервые пройдут в онлайн-формате с 10 по 30 октября, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Приветствие участникам направил Президент РФ Владимир Путин.

«В нынешнем году эти замечательные соревнования отмечают свой первый юбилей. И хотя они организованы в онлайн-формате, можно уверенно сказать, что этот яркий, востребованный проект в сфере детско-юношеского спорта прошел проверку временем, завоевал популярность и признание, стал настоящим праздником спорта, творчества и дружеского общения для талантливых, увлеченных ребят из разных регионов страны. И конечно, «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» имеют большое значение для воспитания молодежи, приобщают школьников к здоровому образу жизни, формируют у них активную общественную позицию, ответственное отношение к делу», - указано в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Программа всероссийского этапа «Президентских состязаний» в этом учебном году состоит из видеоролика творческого конкурса на тему «Это гордое слово – Победа!», видеоролика «Эстафетный бег» и теоретического конкурса, который пройдет на платформе Zoom.

Программа всероссийского этапа «Президентских спортивных игр» включает в себя видеоролик легкоатлетической эстафеты и видеоролик «История наших игр», в которых отображены участие команды-финалиста на школьном или муниципальном этапах соревнований, а также исторические, национальные, спортивные, культурные традиции региона, спортивные достижения земляков, успехи общеобразовательной организации по продвижению «Президентских спортивных игр» за их 10-летнюю историю.

В этом году во всероссийских этапах соревнований примут участие команды из 83 субъектов РФ. Конкурс проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» признаны самыми массовыми спортивными мероприятиями среди школьников в Российской Федерации – ежегодно в соревнованиях школьного этапа «Президентских состязаний» принимают участие более 11 млн обучающихся, а в «Президентских спортивных играх» – более 6 млн.

Организаторами «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» являются Министерство просвещения, Министерство спорта и ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания».