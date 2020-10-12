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Президиум фракции «Единая Россия» встретится с главой Минтруда

Президиум фракции «Единая Россия» встретится с главой Минтруда

На 12 октября в Госдуме запланировано заседание президиума фракции «Единая Россия» с участием главы Минтруда Антона Котякова.

Встреча депутатов с министром труда и социальной защиты состоится в режиме видеоконференцсвязи в преддверии правительственного часа на тему «О ходе реализации Послания Президента Федеральному Собранию и мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции». Сам правчас запланирован на 14 октября.

Всего в октябре в Госдуме должно пройти два правительственных часа. После Котякова, 28 октября, депутаты заслушают и обсудят доклад министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина о ходе реализации реформы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 

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По материалам: pnp.ru

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