Проблемы психического здоровья — Селена Гомес снова впала депрессию

Анастасия Иванова

Вчера Селена Гомес (Selena Gomez) дала интервью известному доктору Вивеком Мурти (Vivek Murthy). В ходе беседы певица обсудила с врачом свои проблемы психического здоровья. Полное видео можно посмотреть в аккаунте Rare Beauty в Instagram.

«Я впала в небольшую депрессию. Моя работа — это много путешествовать, общаться с людьми, доставлять людям радость. Это делает меня счастливой, так что отказаться от этого стало для меня испытанием»,

— комментирует Селена времена пандемии.

Как выяснилось, отказаться от работы для Селены стало большим испытанием. Несмотря на ментальные проблемы, ложиться в рехаб исполнительница не собирается. По ее словам, она старательно выходит из депрессии.

«Постепенно, ближе к концу, я обнаружила, что вещи, которые я делаю, выходят наружу, это было чрезвычайно волнующе. Я работала над личными вещами, например, над брендом косметики, цель которой — за 10 лет заработать 100 миллионов долларов, чтобы пожертвовать их на решение проблем с психическим здоровьем у людей»,

— объяснила она.

Селена отметила, что недавно вернулась в звукозаписывающую студию. Именно это ей помогло не сойти с ума.

Не забывай, что психическое здоровье очень важная вещь.

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