Проблемы психического здоровья — Селена Гомес снова впала депрессию
Вчера Селена Гомес (Selena Gomez) дала интервью известному доктору Вивеком Мурти (Vivek Murthy). В ходе беседы певица обсудила с врачом свои проблемы психического здоровья. Полное видео можно посмотреть в аккаунте Rare Beauty в Instagram.
«Я впала в небольшую депрессию. Моя работа — это много путешествовать, общаться с людьми, доставлять людям радость. Это делает меня счастливой, так что отказаться от этого стало для меня испытанием»,— комментирует Селена времена пандемии.
Как выяснилось, отказаться от работы для Селены стало большим испытанием. Несмотря на ментальные проблемы, ложиться в рехаб исполнительница не собирается. По ее словам, она старательно выходит из депрессии.
«Постепенно, ближе к концу, я обнаружила, что вещи, которые я делаю, выходят наружу, это было чрезвычайно волнующе. Я работала над личными вещами, например, над брендом косметики, цель которой — за 10 лет заработать 100 миллионов долларов, чтобы пожертвовать их на решение проблем с психическим здоровьем у людей»,— объяснила она.
Селена отметила, что недавно вернулась в звукозаписывающую студию. Именно это ей помогло не сойти с ума.
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