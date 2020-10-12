Простой светильник на улицу, который будет долго работать

Анастасия Иванова

Освещение дачного участка тема бесконечная. Чего только не напридумывали за все время. Кто-то купит обычные китайские фонарики на солнечной батарее, и наслаждается неярким светом всего несколько часов, а иногда и того меньше, если погода пасмурная.

Некоторые покупают дорогую, но очень красивую светящуюся краску. Красят ей несколько камней, вазонов или другие небольшие вещицы в саду, и больше ничего не нужно. Вещи покрашенные такой краской отлично отдают свет ночью. Но краска действительно дорогая, да и красить нужно в несколько слоев, чтобы свечение было хорошим.

Ну, а те, кто хочет все более просто, но при этом надежно, поступают немного по-другому. В магазинах можно купить обычные совсем недорогие светильники. Вернее круглый плафон с местом для лампочки. Они не пользуются особым спросом, именно потому, что имеют простую круглую форму, стоят недорого.





Подбираем из остатков в магазине пластиковую трубу, чтобы диаметром она подходила для купленного плафона. Дальше все совсем просто. Внизу трубы делаем отверстие, через который пропускаем заранее проведенные под землей провода. Кстати, их лучше всего поместить в любую трубу, чтобы ненароком не зацепить лопатой. Как вы понимаете, провод под землей может идти в один слой, а вот выходов наружу моет быть несколько.

Аккуратно, стараясь не повредить провода, забиваем трубу в землю. С высотой светильника нужно определиться заранее.

Осталось закрепить плафон и на нашей трубе. Крепим гнездо, а вот с самой конструкцией варианта два. Можно все посадить на клей. Быстро и никаких заморочек, но вот если обо всем подумать заранее, то на конце трубы лучше заранее нарезать резьбу. И вот тогда точно никаких проблем не предвидится.

Что касается лампочек. Можно взять на 36 Вт, и тогда купить дополнение к розетке понижающий трансформатор. Не пугайтесь, стоит он недорого. Но зато какая экономия. Лампочки светят вполне прилично, а вот электроэнергии едят мало. Но если вам хочется особой красоты, то купите специальные, цветные. Тогда ваш участок станет самым красивым.

Если уж совсем заморочиться, то можно, конечно, купить светодиодные лампы. Красиво, ярко, правда, немного дороговаты. Но тоже скоро окупятся. В общем, все в ваших руках. Сделать надежно и надолго или так, просто для недолгой красоты.