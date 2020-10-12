Путин поручил создать комиссию Совбеза по защите от новых инфекций

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.





"Постановляю образовать Межведомственную комиссию Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций", - говорится в указе.

Согласно указу, межведомственную комиссию Совбеза РФ по вопросам создания системы защиты от новых инфекций возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.





"Состав межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций по должностям: заместитель председателя Совета безопасности РФ (председатель комиссии)", - говорится в указе.