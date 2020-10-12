Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рекорд за всю историю «Холостяк»! Сколько девушек хотят Тимати?

Рекорд за всю историю «Холостяк»! Сколько девушек хотят Тимати?

Несколько дней назад стало известно, что новым героем популярного телешоу «Холостяк» на ТНТ станет 37-летний рэпер Тимати. А ведь совсем недавно артист и бизнесмен расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой после шести лет отношений. Теперь музыкант готов попытать счастье на личном фронте.


Кастинг на «Холостяка» бьет все рекорды! Официальный сайт буквально «взорвался» от желающих участвовать в новом сезоне. Главное условие — быть незамужней и совершеннолетней. В редакцию шоу поступило уже несколько десятков тысяч заявок.


На данный момент подано 30 тысяч заявок! И эта цифра рекордная за всю история проекта»,

— сообщается в сети.

Сообщается, что через несколько часов после раскрытия героя пришло более трех тысяч заявок на участие. За выходные их число увеличилось почти в шесть раз. Добавим, что кастинг продлится до ноября. Отметим, что первый раз за всю историю проекта «Холостяк» личность главного героя раскрыта еще во время кастинга. Обычно имя узнается только после первой серии сезона.  

Премьера назначена на весну 2020 года. А ты будешь подавать заявку на кастинг?

Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Для школьников Москвы с 13 октября по 1 ноября пройдет волейбольный видеочеллендж
Для школьников Москвы с 13 октября по 1 ноября пройдет волейбольный
Кабардино-Балкария получит дополнительно 1,6 млрд рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет
Кабардино-Балкария получит дополнительно 1,6 млрд рублей на выплаты
В этом году в Ухте в Коми заработают два детских технопарка «Кванториум»
В этом году в Ухте в Коми заработают два детских технопарка
«Больше казался добреньким!» — Тэхён яростно ответил сасэн-фанатам
«Больше казался добреньким!» — Тэхён яростно ответил сасэн-фанатам
В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ
В Кремле сообщили о переносе заседания совета глав государств СНГ
Писательница Яна Вагнер отреагировала на слова Стивена Кинга о сериале «Эпидемия»
Писательница Яна Вагнер отреагировала на слова Стивена Кинга о
Новолуние в октябре 2020 года: что можно делать и что нельзя
Новолуние в октябре 2020 года: что можно делать и что нельзя
Субсидию на реализацию проекта ЕР "Городская среда" получат 82 региона
Субсидию на реализацию проекта ЕР "Городская среда" получат 82 региона
В Минске закрыли станцию метро из-за акции протеста пенсионеров
В Минске закрыли станцию метро из-за акции протеста пенсионеров
Мелодрама "Стрельцов" остается на первом месте в прокате России и СНГ
Мелодрама "Стрельцов" остается на первом месте в прокате России и СНГ
Лили Джеймс застали за поцелуями с женатой звездой сериала "Любовники" Домиником Уэстом
Лили Джеймс застали за поцелуями с женатой звездой сериала
ЦБ выпустит памятные монеты номиналом 25 рублей в честь медиков
ЦБ выпустит памятные монеты номиналом 25 рублей в честь медиков

Топ на сегодня

“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной

Еще по теме

Телеканал ТНТ объявил нового героя шоу "Холостяк"
«Сходиться не собираюсь»: Анастасия Решетова прокомментировала участие Тимати в «Холостяк»
Ростовских девушек приглашают на кастинг пятого сезона шоу «Холостяк»
"Нас ждет конфликт": Крид высмеял Тимати за подражание и получил жесткий ответ