Рекорд за всю историю «Холостяк»! Сколько девушек хотят Тимати?

Анастасия Иванова

Несколько дней назад стало известно, что новым героем популярного телешоу «Холостяк» на ТНТ станет 37-летний рэпер Тимати. А ведь совсем недавно артист и бизнесмен расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой после шести лет отношений. Теперь музыкант готов попытать счастье на личном фронте.

Кастинг на «Холостяка» бьет все рекорды! Официальный сайт буквально «взорвался» от желающих участвовать в новом сезоне. Главное условие — быть незамужней и совершеннолетней. В редакцию шоу поступило уже несколько десятков тысяч заявок.

На данный момент подано 30 тысяч заявок! И эта цифра рекордная за всю история проекта»,

— сообщается в сети.

Сообщается, что через несколько часов после раскрытия героя пришло более трех тысяч заявок на участие. За выходные их число увеличилось почти в шесть раз. Добавим, что кастинг продлится до ноября. Отметим, что первый раз за всю историю проекта «Холостяк» личность главного героя раскрыта еще во время кастинга. Обычно имя узнается только после первой серии сезона.

Премьера назначена на весну 2020 года. А ты будешь подавать заявку на кастинг?

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