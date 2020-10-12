Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон

Влада Некрасова

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. В Сети появились кадры со съемок фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, который недавно переболел коронавирусом, сообщает NME.

По информации издания, папарацци заметили актера на площади Святого Георгия в Ливерпуле. Исполнитель главной роли Брюса Уэйна снимался в сцене чьих-то похорон.

стало известно, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса дату выхода нового фильма про Бэтмена снова перенесли. Теперь премьера запланирована на весну 2022 года вместо осени 2021-го года.