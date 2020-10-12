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Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон

Роберта Паттинсона заметили в Ливерпуле на съемках сцены похорон
. В Сети появились кадры со съемок фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном, который недавно переболел коронавирусом, сообщает NME.
[media=https://twitter.com/rpattinsonfr/status/1315598120512782336?ref_src=twsrc%5Etfw]

По информации издания, папарацци заметили актера на площади Святого Георгия в Ливерпуле. Исполнитель главной роли Брюса Уэйна снимался в сцене чьих-то похорон.


стало известно, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса дату выхода нового фильма про Бэтмена снова перенесли. Теперь премьера запланирована на весну 2022 года вместо осени 2021-го года.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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