Родителям учащихся на дистанционке предложили давать больничный

Лидия Мартынова

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому родители детей до 14 лет, которые находятся на дистанционном обучении, могут получить возможность брать больничный. Об этом в Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как пояснили авторы законопроекта, многие семьи вынуждены самостоятельно решать проблему, когда из-за внеплановых карантинных каникул ребенок остается дома один, так как не все могут договориться с работодателем о дополнительном отпуске.

Законопроектом предлагается внеплановые каникулы во время пандемии коронавируса у школьника до 14 лет внести в список для получения пособия по временной нетрудоспособности. Однако, в случае принятия документа, выплаты будут направляться только одному родителю.

Ранее председатель Комитета палаты по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что в Совете Федерации допускают переход школ на дистанционный формат обучения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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