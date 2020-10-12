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Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»

Роскомнадзор блокирует пророссийские ресурсы Украины «за терроризм»

Роскомнадзор заблокировал в России «Таймер» — одесское информагентство, чью антимайданную взвешенную информационную политику в России назвали бы пророссийской. В «Таймере» ранее публиковался автор ИА Newstes Артем Бузила, отсидевший за свои пророссийские убеждения в украинской тюрьме.

«В прошлый раз нас тоже закрывали. Надеюсь, это временно», — считает главред «Таймера» Юрий Ткачев.
«Чиновничья тупость одинакова в любой стране. Прозвучала в материале „Таймера“, к примеру, фамилия украинского политика, который призывает, как Алексей Гончаренко, к захвату Кубани? Все! „Таймер“ „пропагандирует покушение на территориальную целостность России“ и т. д.! К сожалению, именно так Роскомнадзор порой трактует борьбу с терроризмом.. И „Таймер“, и я регулярно пишем об украинских политиках, которые в России считаются (и являются) русофобами. И плевать, что мы пишем об этом КРИТИЧЕСКИ, разоблачаем этих политиков или эти структуры и призываем к миру на Украине, и восстановлению дружеских отношений с Россией. Вы разве забыли, как на основании тех же законов возбуждали дело против юзера, который разместил знаменитое фото с парада Победы 24 июня 1945 года, на котором бросаются нацистские знамена к Мавзолею?», — пишет в своем Телеграм-канале украинский историк и публицист Мирослава Бердник.

Бердник вспоминает, что ее однажды также едва не записали в России в пособницы украинских неонацистов:

«Мне несколько дней назад пришло письмо от абьюза (службы безопасности — ИА Newstes) livejournal, что мой ЖЖ заблокируют на территории России за… призывы к террористическим актам и акциям массового неповиновения и т. д. и т. п., на основании закона (он 2012-го года и списка какого-то от 2015-го), за размещением видео, где на акции пиарится книга Ларисы Ницой «Мураши», если я течение полусуток не удалю это видео и не сообщу в тот же час об этом по указанному электронному адресу в «Роскомнадзор».
# Россия
По материалам: eadaily.com

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