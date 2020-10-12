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Россия и Венгрия будут выплачивать пенсии по пропорциональному принципу

Россия и Венгрия будут выплачивать пенсии по пропорциональному принципу

Тема: Какие законы вступают в силу


Граждане России, живущие в Венгрии, смогут оформить выплаты по старости исходя из стажа работы на территории каждой из стран. Такая норма содержится в законе о ратификации Договора между Россией и Венгрией о социальном обеспечении, вступающем в силу 12 октября.

Документ регулирует порядок оформления выплат по старости, инвалидности, потере кормильца. Он касается россиян, которые работали в Венгрии или живут там, и венгров, имеющих российский трудовой стаж. Пенсию будут начислять обе страны исходя из стажа работы на территории каждой из них.

Раньше между Россией и Венгрией действовало соглашение о сотрудничестве в области социального обеспечения, подписанное в 1962 году. Оно было основано на принципе территориальности, согласно которому пенсию выплачивает то государство, где проживает гражданин, в соответствии со своим законодательством и за счёт своего бюджета.

Как ранее пояснил замглавы Минтруда Андрей Пудов, новый договор, подписанный в Будапеште в октябре 2019 года, основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение между странами финансовой ответственности за социальные права, приобретённые на их территории.

Согласно документу, граждане России и Венгрии уравниваются в пенсионных правах. Российские уполномоченные органы будут выплачивать деньги живущим на территории России или переводить в Венгрию по месту проживания пенсионера. Каждая страна будет начислять своё денежное пособие в соответствии с национальным законодательством и с учётом трудового стажа человека. То есть Россия отвечает только за стаж, приобретенный в нашей стране, в том числе в советский период. Чтобы получить право на пенсию, россиянам, живущим в Венгрии, следует обратиться в российское консульство.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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По материалам: pnp.ru

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