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Россия обновила антирекорд по коронавирусу

Россия обновила антирекорд по коронавирусу
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 впервые с начала пандемии превысил уровень в 13 тысяч новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб в воскресенье.

Указано, что за последние 24 часа в 85 регионах РФ выявили 13 634 больных. Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве, где заразился 4 501 человек. Выздоровели 244 пациента, еще 35 скончались.
В России за сутки умерли 149 человек, выздоровели 4 240 пациентов.

Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 случая коронавируса. За весь период по России умерли 22 597 человек, выздоровели 1 020 442.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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