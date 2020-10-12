Россия обновила антирекорд по коронавирусу

Алексей Вольцев

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 впервые с начала пандемии превысил уровень в 13 тысяч новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб в воскресенье.Указано, что за последние 24 часа в 85 регионах РФ выявили 13 634 больных. Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве, где заразился 4 501 человек. Выздоровели 244 пациента, еще 35 скончались.В России за сутки умерли 149 человек, выздоровели 4 240 пациентов.Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 случая коронавируса. За весь период по России умерли 22 597 человек, выздоровели 1 020 442.