Россия обновила антирекорд по коронавирусу
Сегодня, 05:20 Алексей Вольцев
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусом COVID-19 впервые с начала пандемии превысил уровень в 13 тысяч новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб в воскресенье.
Указано, что за последние 24 часа в 85 регионах РФ выявили 13 634 больных. Наиболее высокие показатели отмечаются в Москве, где заразился 4 501 человек. Выздоровели 244 пациента, еще 35 скончались.
В России за сутки умерли 149 человек, выздоровели 4 240 пациентов.
Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 случая коронавируса. За весь период по России умерли 22 597 человек, выздоровели 1 020 442.
По материалам: gogetnews.info