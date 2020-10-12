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Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством

Россия высылает двух болгарских дипломатов из-за ситуации с торгпредством
Россия высылает двух болгарских дипломатов, сообщило Министерство иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули, что это решение стало ответом на объявление Софией персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства.

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Сегодня болгарского посла Атанаса Крыстина вызвали в МИД, где вручили ноту. Он покинул министерство через полчаса. Давать комментарии Крыстин отказался.


О том, что Болгария высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, стало известно 23 сентября. Перед этим болгарская прокуратура распространила заявление, в котором указала, что два россиянина с дипломатическим статусом с 2016 года собирали информацию о модернизации армии Болгарии. Как уточнили в ведомстве, данные, представляющие служебную и государственную тайну, они передавали военной разведке в Москву.

В российской дипмиссии отметили, что доказательств, подтверждающих эти обвинения, София не предоставила.

# Политика
По материалам: ria.ru

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