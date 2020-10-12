Россияне не спешат бронировать туры на День народного единства

Лидия Мартынова

Праздничный выходной в ноябре в 2020 году пока не стал поводом для роста бронирований туров на этот период. О причинах этого, а также о том, какой новый тренд в восприятии отдыха на праздничные даты породила пандемия коронавируса и «удаленка», рассказали эксперты туристического рынка.

НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПОКА «ВНЕ СПРОСА»

Несмотря на то, что Дня Народного единства осталось меньше месяца, туроператоры не отмечают интереса к бронированию туров на 4 ноября. Этому есть ряд причин.

Во-первых, в этом году государственный праздник выпадает на среду, и это будет всего один выходной день. В прошлые годы календарь был куда более «удачен»: россияне отдыхали на ноябрьские праздники несколько дней, что стимулировало спрос на краткосрочные туры.

Впрочем, как поясняет генеральный директор туроператора «Дельфин»Сергей Ромашкин, ноябрьские праздники как период для путешествий в последние годы потеряли свою привлекательность.

К началу ноября люди просто не успевают восстановить свою платежеспособность после летнего отпуска. Многие уже копят на поездку в Новый год. Не способствует путешествиям на первой неделе ноября и погода в России.

«К началу ноября люди просто не успевают восстановить свою платежеспособность после летнего отпуска. Многие уже копят на поездку в Новый год. Не способствует путешествиям на первой неделе ноября и погода в России. Людям хочется солнца, ярких фотографий, а в период межсезонья это редкость», – рассказывает глава «Дельфина».

Во-вторых, гораздо больше календаря на спрос на туры в начале ноября влияет ситуация с коронавирусом.

На фоне второй волны COVID-19 наши соотечественники по-прежнему опасаются бронировать туры в глубину как на внутрироссийских, так и на выездных направлениях. Об этом свидетельствуют и данные опроса турагентов «Какие направления лучше всего бронируются на ноябрьские праздники?», проходящего на сайте АТОР.

Почти треть участников опроса отметил, что новых бронирований на эти даты у них нет, так как туристы опасаются новых «закрытий» регионов и введения очередных ограничений.

По информации участников рынка, сейчас большинство туров бронируется максимум за 10-14 дней до даты заезда.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глубина бронирований минимальна. Спрос пока не захватывает ноябрьские праздники

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глубина бронирований минимальна. Спрос пока не захватывает ноябрьские праздники», – рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

«Пока туристы с осторожностью бронируют туры в глубину. Осознанная покупка – это вылет в ближайшую неделю», – подтверждают и эксперты туроператора ICS Travel Group.

О том, что роста бронирований, связанных с 4 ноября, сейчас не наблюдается, также сообщили представители туроператорских компаний ANEX Tour, TUI Россия, TEZ TOURи «Мультитур».

НА ВЫЕЗДНОМ РЫНКЕ МАЛО ДОСТУПНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Причиной текущего низкого спроса на заезды с захватом 4 ноября на выездном рынке является как небольшое количество стран, с которыми восстановлено прямое авиасообщение, так и очень сильно ограниченное количество рейсов на ОАЭ и Мальдивы.

Так, по наблюдениям специалистов туроператора Space Travel, на начало ноября на прямые перелеты в указанные страны практически не осталось билетов по приемлемым ценам, что заметно тормозит спрос.

КАК ПАНДЕМИЯ МЕНЯЕТ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТУРИСТОВ

Сергей Ромашкин считает, что пандемия породила новый тренд в выборе периода, предпочтительного для путешествий.

«Пандемия обнулила ценность праздничных дат, как высокого периода, которые можно использовать для поездок. В глазах обычного человека, который находится на «удаленке», лишний выходной день уже не имеет особого значения. Наоборот, люди хотят работать больше. Очень многие сейчас озабочены не поездками, а тем, как сохранить доходы или работу», – говорит он.

Пандемия обнулила ценность праздничных дат, как высокого периода, которые можно использовать для поездок. В глазах обычного человека, который находится на «удаленке», лишний выходной день уже не имеет особого значения

КЕШБЭК КАК СТИМУЛ ДЛЯ ПРОДАЖ В МЕЖСЕЗОНЬЕ И НА НОВЫЙ ГОД

По мнению туроператоров, стимулом увеличения спроса на туры на внутреннем рынке в период межсезонья и на новогодний период станет второй этап акции по возврату туристического кешбэка.

Как отмечает Сергей Ромашкин из «Дельфина», в ожидании этой акции, старт которой намечен на 15 октября, продажи на внутренних направлениях в начале октября затормозились.

«Возможно, как раз распродажа туров по программе возврата туристического кешбэка оживит спрос на туры как в ноябре, так и особенно на новогодний период», – говорит он.

В том, что туристы ждут кешбэк, сообщили и представители туроператора «Русский Экспресс». В компании уже получили определенное количество заявок на туры в Краснодарский край, Крым и Калининград на заезды с конца октября до 5 ноября.

По данным «Русского Экспресса», бронирований по указанным направлениям было много и на первом этапе акции по возврату кешбэка. На втором же этапе программы, как считают специалисты туроператора, спрос вырастет еще больше.

ТОП-3 САМЫХ БРОНИРУЕМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НОЯБРЯ

По информации туроператоров, рейтинг самых бронируемых направлений ноября возглавляют Россия и Турция. В ТОП-5 также входят ОАЭ, Занзибар и Мальдивы.

На внутреннем рынке в лидерах продаж Сочи и экскурсионные направления, а в Турции – Анталья и Стамбул.