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РЖД переведет на удаленку максимально возможное число сотрудников

РЖД переведет на удаленку максимально возможное число сотрудников
РЖД на фоне ситуации с коронавирусом переведут на удалёнку максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе: в целом по стране это почти 102 тысячи человек, в том числе в Москве уже отправлено работать в таком режиме 31% штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Штаб холдинга принял решение перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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