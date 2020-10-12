РЖД переведет на удаленку максимально возможное число сотрудников

Анастасия Иванова

РЖД на фоне ситуации с коронавирусом переведут на удалёнку максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе: в целом по стране это почти 102 тысячи человек, в том числе в Москве уже отправлено работать в таком режиме 31% штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Штаб холдинга принял решение перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников, не занятых в перевозочном процессе", - сообщили в пресс-службе в понедельник.