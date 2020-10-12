Саксофон и полиэтилен: жизнь огромного завода глазами молодого инженера

Лидия Мартынова

© Фото : из личного архива

Работа на химическом производстве – труд интеллектуальный и ответственный. О рисках работы с давлением, превосходящим в несколько раз давление на дне Марианской впадины, и о том, почему завод интереснее лаборатории, корреспонденту проекта "Социальный навигатор" рассказал аспирант Томского политехнического университета, сотрудник крупнейшей нефтехимической компании страны Георгий Вачадзе.

Химия полюбилась мне с первого урока в школе. Олимпиады, конференции и научные проекты шли с такой интенсивностью, что остановиться было невозможно. Перед поступлением в университет я колебался, с чем же связать жизнь – с медициной или инженерией? Выбрал второе – и не прогадал.

Учился я в Томском политехническом университете (ТПУ) по специальности "Химическая технология". Сейчас участвую в программе развития молодых специалистов нашей компании по направлению Chemical Engineering, развернутой на базе ТПУ. По итогам программы я стану сертифицированным инженером международного стандарта.