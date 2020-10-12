Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Селена Гомес впала в "непродолжительную депрессию", когда началась пандемия

Селена Гомес впала в "непродолжительную депрессию", когда началась пандемия

Селена Гомес впала в "непродолжительную депрессию", когда началась пандемия

28-летняя Селена Гомес откровенно рассказала о том, как ее психическое здоровье пострадало в начале пандемии. В разговоре с доктором Вивеком Мурти в Instagram Live певица и основательница бьюти-бренда призналась, что впала в "непродолжительную депрессию", когда COVID-19 охватил Соединенные Штаты.


В первое время я не могла с этим справиться. Я впала в непродолжительную депрессию. Моя работа — это постоянные путешествия, общение с людьми. Кроме того, благодаря своей работе я могу делать людей счастливыми, а это делает счастливой меня, поэтому это была борьба.

Сейчас я чувствую себя лучше. Я стала работать над личными проектами. Например, над косметической линией. Главная цель проекта — за 10 лет заработать 100 миллионов долларов, которые пойдут на поддержку людей с психическими проблемами,

— поделилась она.


А недавно я смогла пойти в студию звукозаписи. Сейчас я могу сказать, что прошла через этот непростой период с правильными людьми, делала правильные вещи и предпринимала правильные шаги, чтобы не свести себя с ума,

— подытожила исполнительница.


 


В 2017-м Гомес, которой диагностировали красную волчанку, перенесла трансплантацию почки. Недавно певица впервые показала шрам, который остался у нее после операции. Звезда также рассказала, что страдает биполярным расстройством, и пока не узнала диагноз, "чувствовала себя сумасшедшей".

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдет 2 декабря
Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдет 2 декабря
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» проводятся в онлайн-формате
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»
Итальянский вид ящериц впервые обнаружен в России
Итальянский вид ящериц впервые обнаружен в России
Гинцбург: среди привитых "Спутником V" добровольцев нет инфицированных
Гинцбург: среди привитых "Спутником V" добровольцев нет инфицированных
В Иннополисе к 2025 году построят 450 тысяч "квадратов" жилья
В Иннополисе к 2025 году построят 450 тысяч "квадратов" жилья
Селена Гомес впала в "непродолжительную депрессию", когда началась пандемия
Селена Гомес впала в "непродолжительную депрессию", когда началась
РЖД переведет на удаленку максимально возможное число сотрудников
РЖД переведет на удаленку максимально возможное число сотрудников
В НКР поделились своей версией о текущей обстановке в Карабахе
В НКР поделились своей версией о текущей обстановке в Карабахе
В результате пожара и взрывов под Рязанью сгорели 85 объектов
В результате пожара и взрывов под Рязанью сгорели 85 объектов
Порт Лиепаи за год потерял 11,8% грузооборота
Порт Лиепаи за год потерял 11,8% грузооборота
В Кузбассе семья похоронила живого родственника с COVID-19
В Кузбассе семья похоронила живого родственника с COVID-19
Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн
Новый мультфильм "Душа" студии Pixar покажут онлайн

Топ на сегодня

Наперекор стереотипам: самые известные программистки и IT-специалистки, которые изменили технический мир
Наперекор стереотипам: самые известные программистки и
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти
В Чечне идет спецоперация, ликвидированы двое террористов
В Чечне идет спецоперация, ликвидированы двое террористов
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах

Еще по теме

Селена Гомес на время покидает сцену из-за болезни
Селена Гомес проведет в реабилитационном центре два месяца
Подруга Селены Гомес впала в депрессию, после того как пожертвовала певице почку
Селена Гомес стала лицом бренда Louis Vuitton