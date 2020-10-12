Серьёзная эскалация: Греция укрепилась во мнении о «ненадёжности» Турции

Влада Некрасова

Решение Турции провести сейсмическую разведку в восточной части Средиземноморья к югу от греческого острова Кастелоризо является серьёзной эскалацией напряжённости, угрожающей миру и безопасности в этом районе, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Греции, распространённом сегодня, 12 октября, передаёт Reuters.

Поздно вечером в минувшее воскресенье турецкий флот выпустил новое уведомление NAVTEX (навигационное уведомление о проведении военно-морских учений в конкретном морском районе. — Ред.), в котором говорится, что исследовательский корабль Oruç Reis проведёт сейсмическую разведку в Восточном Средиземноморье в течение следующих 10 дней.

«Новый турецкий NAVTEX о проведении (геологоразведочных) исследований к югу от Кастелоризо в пределах греческого континентального шельфа, на расстоянии всего 6,5 морских миль (12 км) от берегов Греции, является серьёзной эскалацией», — указали в МИД Греции.

Этот шаг, сделанный через несколько дней после встречи министров иностранных дел Греции и Турции, на которой Анкара обязалась предложить дату начала предварительных переговоров, показал, что Турция является ненадёжным партнёром и «на самом деле не хочет диалога», говорится в сообщении.

«Мы призываем Турцию отозвать своё решение», — добавили в греческом внешнеполитическом ведомстве.

Согласно морскому уведомлению Турции, два других судна, Ataman и Cengiz Han, а также исследовательский корабль Oruç Reis, продолжат работы в спорной акватории до 22 октября. В прошлом месяце Анкара временно вывела Oruç Reis из Восточного Средиземноморья, чтобы «допустить дипломатию» перед саммитом Европейского союза, отмечает Reuters.

Напомним, Турция и Греция, два члена НАТО, объявили в конце августа о проведении военных учений в восточной части Средиземного моря, в районе между Кипром и Критом, что стало кульминацией их противостояния в этом регионе. Турция претендует на некоторые морские районы в соответствии с соглашением, которое она подписала с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии в ноябре 2019 года. В августе Греция и Египет заключили собственное соглашение о разграничении своих исключительных экономических зон в Восточном Средиземноморье, что привело к росту эскалации в регионе. Греция настаивает на том, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в тех зонах Средиземноморья, где Турция пытается вести пробное бурение в поисках новых месторождений нефти и газа. Анкара в свою очередь ссылается на условия соглашения, заключённого с признанным ООН ливийским правительством в Триполи.