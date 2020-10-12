Скандал! После речи Намджуна FILA и Samsung удалили посты и продукцию, связанную с BTS

Алексей Вольцев

…и за все это китайские нетизены до сих пор ждут извинений от группы.

Во время речи на James A. Van Fleet Award (которую произнесли Bangtan Boys 9 октября) айдолы упомянули Корейскую войну, что вызвало жуткий негатив китайских нетизенов. BTS обвинили в бесчувственности, хотя RM высказался лишь о 70-ой годовщине Корейской войны и почтил память «бесчисленного количества погибших мужчин и женщин».

Речь спровоцировала ряд реакций в Twitter и других площадках, в которых слова мемберов были восприняты достаточно резко.

«Они оскорбляют чувства китайских фанатов и не видят реальную историю той войны!»

— писали жители Поднебесной.

Пока BigHit Entertainment отмалчивается и продумывает стратегию дальнейших действий, китайские подразделения крупных брендов, сотрудничавших с BTS, уже удалили со своих интернет-ресурсов все с ними связанное в знак протеста.

Samsung China и FILA China, например, уже сделали первый шаг на пути к скандалу: сотрудники Samsung удалили Galaxy S20+ с официального сайта (модель, ассоциирующаяся с BTS), а в FILA отменили публикации постов с одобрением музыкального коллектива в официальном аккаунте Weibo.

[media=https://twitter.com/globaltimesnews/status/1315205802123096070?ref_src=twsrc%5Etfw]

«С BTS покончено»,

— сухо ответил китайский фанат на новости о скандале.

«Оооой зачем в твиттер зашел, китайцы там такую буч подняли из-за бтс… ну нам же лучше, к ним ездить не будут, может у нас начнут концерты делать»,

— шутливо отреагировал поклонник армии.Подпишись на нас в Яндекс Новости