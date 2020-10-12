Сколько стоят новогодние туры на чартере TUI из Санкт-Петербурга в Сочи

Анастасия Иванова

Туроператор TUI Россия в зимнем сезоне ставит чартеры из Санкт-Петербурга в Сочи. Какой турпродукт будет доступен на направлении, и сколько стоят туры на Новый год - 2021 в Сочи и Абхазии, базирующиеся на чартерной перевозке, читайте в нашем обзоре.

НА НАПРАВЛЕНИИ ЗАПЛАНИРОВАНО 400 КРЕСЕЛ В НЕДЕЛЮ

Туроператор TUI Россия с 27 декабря запускает чартеры из Санкт-Петербурга в Сочи. Собственная полетная программа из «Пулково» будет выполняться на крыльях «Уральских авиалиний» два раза в неделю по средам и воскресеньям, за исключением 7 января.

Перевозка продлится до 17 марта 2021 года. По данным пресс-службы туроператора, на маршруте Санкт-Петербург-Сочи еженедельно запланировано 440 кресел.

В стоимость перевозки включен багаж до (23 кг) и ручная кладь (5 кг). Также в норму бесплатного провоза багажа входит комплект спортивного оборудования (весом не более 23 кг, габариты по сумме трех измерений не более 203 см).

При провозе горных лыж/сноуборда/серфинга/водных лыж один комплект спортоборудования также должен быть весом не более 23 кг. (габариты по сумме трех измерений не более 350 см, одна из сторон не более 220 см).

КАКИЕ ТУРЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ

На базе чартера из Санкт-Петербурга в Сочи у TUI сформировано 4 типа пакетных продуктов: туры с отдыхом в Абхазии, туры с отдыхом в отелях Сочи, туры с отдыхом в отелях Premium, а также горнолыжные туры в Красную Поляну.

Продолжительность рассчитанных пакетных туров составит 3, 4 или 7 ночей.

По данным системы онлайн-бронирования TUI Россия, стоимость пакетных туров на Красную поляну с заездом 27 декабря стартует от 71 731 р. на двоих (Rosa Ski Inn отель 2*super, 7 ночей, без питания).

Всего на курорте Красная Поляна в ассортименте TUI представлено более 40 отелей. Практически во всех этих объектах у туроператора есть гарантированная квота номеров, которые доступны для бронирования на сайте с моментальным подтверждением.

Пакетные туры с отдыхом в Сочи с вылетом из Санкт-Петербурга стартуют от 42 516 р. на 7 ночей на двоих (вылет 27 декабря, пансионат «Солнышко» 2*, без питания).

Недельный отдых с размещением в отелях 5* начинается от 153 395 р. на двоих (Novotel Resort Krasnya Polyana 5*, супериор TWIN, BB, вылет 27 декабря).

Недельный тур в Абхазию с вылетом из Санкт-Петербурга на новогодние праздники обойдется от 41 215 р. на двоих (отель Арда 3*, без питания).

На пакетные туры в Сочи, Красную Поляну и Абхазию действует акция «Первый взнос 999 рублей», а также повышенная комиссия для туристических агентств.