Сколько туристов приедет на Ямал в 2020 году

Алексей Вольцев

В Ямало-Ненецком Автономном округе определились с прогнозами по турпотоку по итогам 2020 года. Рассказываем, как переживает пандемию туристическая отрасль этого северного региона России, и какие акценты в развитии регионального туризма будут сделаны в 2021 году.

СУБСИДИИ ПОЗВОЛИЛИ ТУРСЕКТОРУ РЕГИОНА СОХРАНИТЬСЯ

Ямал оказался единственным регионом России, где оказали поддержку и туроператорам, и турагентам. В апреле Департаментом молодёжной политики и туризма ЯНАО было принято решение о предоставлении субсидий участникам туристического рынка для компенсации их реальных затрат.

Для туроператоров это были расходы, связанные с оплатой аренды помещений, коммунальных услуг, банковских комиссий за эквайринг, транспортных услуг, а также выплатой заработной платы сотрудникам.

Туристические агентства региона могли получить компенсацию затрат, связанных с оплатой аренды помещений, коммунальных услуг, эквайринга и зарплатами персоналу. Туроператоры претендовали на субсидии до 200 000 р., турагенты - до 100 000 р.Примечательно, что в вопросе подачи заявок на компенсацию обошлось без лишней бюрократии.

Туркомпаниям, претендующим на субсидии, нужно было лишь предоставить документы, подтверждающие ведение туроператорской или турагентской деятельности, а также быть зарегистрированным на территории автономного округа.

По сообщению пресс-службы Департамента, все представители турбизнеса, которые выполнили заявленные условия, получили субсидии. Помощь от региона на общую сумму более 3,5 млн р. получили 36 туристических агентств и 3 туроператора. На момент предоставления субсидий на территории Ямала осуществляли туристскую деятельность 61 турагент и 4 туроператора.

Итог программы довольно нагляден: все представители туристического бизнес-сообщества на Ямале остались «на плаву» и сохранили рабочие места. Более того, пул туроператоров даже пополнился: туроператорской деятельностью занялась еще одна местная компания.

ПОДДЕРЖКА ТУРИЗМА ПРОДОЛЖИТСЯ

Пока в регионе не приняли решение о пролонгации программы субсидирования расходов участников туристического рынка. Возможно, такие меры точечной поддержки уже и не понадобятся, поскольку туристическая отрасль находит новые точки для восстановления и роста.

Тем не менее, ежегодная плановая поддержка туристического сообщества будет продолжена. Так, департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО каждый год проводит конкурс на предоставление субсидии для поддержки туристских проектов в регионе.

Общая сумма господдержки в рамках этого проекта ежегодно составляет 7 млн.р. В ведомстве не исключают возможного изменения списка номинаций конкурса с учётом запросов местного турбизнеса.

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА ТУРПОТОК НА ЯМАЛ

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничений фактически лишили Ямал высокого сезона, который приходится на март и апрель. Весной и летом были отменены сразу несколько крупных мероприятий, являющихся «точками притяжения» туристов.

Так, не состоялся главный весенний праздник День оленевода, летом - Полярный Ультрамарафон «ТрансУрал». Также пришлось отказаться от проведения массовых национальных праздников, таких как День рыбака, Вороний день. Было отменено большинство запланированных на лето походов и сплавов. Соответственно, из-за закрытия границ снизился и иностранный турпоток.

По данным Департамента, по состоянию на 1 сентября 2020 года Ямал посетили 72 618 туристов, в том числе 1 402 иностранцев. На ту же дату 2019 года это было 107 163 туристов, из которых 3 370 оказались гостями из-за рубежа. Таким образом, туристический поток в регион сократился на 32%. Отметим, что такая цифра спада объемов туристических прибытий в ЯНАО будет меньше, чем в некоторых южных раскрученных курортных регионах. Например, Ставропольский край может лишиться по итогам года и 50% турпотока.

В минувшем году ЯНАО посетило больше 176 тыс. туристов, и если динамика снижения турпотока сохранится, то северный регион может закончить сложный для туризма 2020 год с показателем в 160 тыс. туристов, считают в Департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО.

Впрочем, власти оценивают ситуацию более оптимистично и рассчитывают на рост делового туризма, доля которого в нефтегазовом регионе была традиционно большой.

КАК ЯМАЛ БУДЕТ ПРОДВИГАТЬ ТУРИЗМ В 2021 ГОДУ

В 2021 году в ЯНАО сделают акцент на экологическом туризме. Так, будут разработаны и обустроены эко-тропы на Полярном Урале, начнётся реализация проекта по созданию сети горных приютов.

Планируется возобновить популярные у российских и иностранных туристов межрегиональные речные туры, следующие по круизному маршруту на теплоходе по Оби из Новосибирска.

В планах на 2021 год и традиционные крупные событийные мероприятия (День оленевода, ТрансУрал). Задумано и новое крупное гастрономическое событие, его подробности регион раскроет позже. Кроме того, на Ямале рассчитывают и на повышенный интерес туристов к турам, связанными с «охотой» за Северным сиянием.

Запланированы также маркетинговые мероприятия: это участие в федеральных и международных выставках, организация инфотуров для федеральных и международных туроператоров, активное продвижение нового туристического бренда Ямала в медиапространстве.

Елена Мягкова, корреспондент "Вестника АТОР". Фото предоставлены департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО. Авторы: Анастасия Братцева, Равиль Сафарбеков, Егор Половинкин, А. Снегирев