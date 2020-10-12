Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сколько туристов приедет на Ямал в 2020 году

Сколько туристов приедет на Ямал в 2020 году

В Ямало-Ненецком Автономном округе определились с прогнозами по турпотоку по итогам 2020 года. Рассказываем, как переживает пандемию туристическая отрасль этого северного региона России, и какие акценты в развитии регионального туризма будут сделаны в 2021 году.


СУБСИДИИ ПОЗВОЛИЛИ ТУРСЕКТОРУ РЕГИОНА СОХРАНИТЬСЯ

Ямал оказался единственным регионом России, где оказали поддержку и туроператорам, и турагентам. В апреле Департаментом молодёжной политики и туризма ЯНАО было принято решение о предоставлении субсидий участникам туристического рынка для компенсации их реальных затрат.

Для туроператоров это были расходы, связанные с оплатой аренды помещений, коммунальных услуг, банковских комиссий за эквайринг, транспортных услуг, а также выплатой заработной платы сотрудникам.

Туристические агентства региона могли получить компенсацию затрат, связанных с оплатой аренды помещений, коммунальных услуг, эквайринга и зарплатами персоналу. Туроператоры претендовали на субсидии до 200 000 р., турагенты - до 100 000 р.Примечательно, что в вопросе подачи заявок на компенсацию обошлось без лишней бюрократии.

Туркомпаниям, претендующим на субсидии, нужно было лишь предоставить документы, подтверждающие ведение туроператорской или турагентской деятельности, а также быть зарегистрированным на территории автономного округа.

По сообщению пресс-службы Департамента, все представители турбизнеса, которые выполнили заявленные условия, получили субсидии. Помощь от региона на общую сумму более 3,5 млн р.  получили 36 туристических агентств и 3 туроператора. На момент предоставления субсидий на территории Ямала осуществляли туристскую деятельность 61 турагент и 4 туроператора.

Итог программы довольно нагляден: все представители туристического бизнес-сообщества на Ямале остались «на плаву» и сохранили рабочие места. Более того, пул туроператоров даже пополнился: туроператорской деятельностью занялась еще одна местная компания.


ПОДДЕРЖКА ТУРИЗМА ПРОДОЛЖИТСЯ

Пока в регионе не приняли решение о пролонгации программы субсидирования расходов участников туристического рынка. Возможно, такие меры точечной поддержки уже и не понадобятся, поскольку туристическая отрасль находит новые точки для восстановления и роста.

Тем не менее, ежегодная плановая поддержка туристического сообщества будет продолжена.  Так, департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО каждый год проводит конкурс на предоставление субсидии для поддержки туристских проектов в регионе.

Общая сумма господдержки в рамках этого проекта ежегодно составляет 7 млн.р.  В ведомстве не исключают возможного изменения списка номинаций конкурса с учётом запросов местного турбизнеса.


КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА ТУРПОТОК НА ЯМАЛ

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничений фактически лишили Ямал высокого сезона, который приходится на март и апрель. Весной и летом были отменены сразу несколько крупных мероприятий, являющихся «точками притяжения» туристов.

Так, не состоялся главный весенний праздник День оленевода, летом -  Полярный Ультрамарафон «ТрансУрал». Также пришлось отказаться от проведения массовых национальных праздников, таких как День рыбака, Вороний день. Было отменено большинство запланированных на лето походов и сплавов.  Соответственно, из-за закрытия границ снизился и иностранный турпоток.

По данным Департамента, по состоянию на 1 сентября 2020 года Ямал посетили 72 618 туристов, в том числе 1 402 иностранцев. На ту же дату 2019 года это было 107 163 туристов, из которых 3 370 оказались гостями из-за рубежа. Таким образом, туристический поток в регион сократился на 32%. Отметим, что такая цифра спада объемов туристических прибытий в ЯНАО будет меньше, чем в некоторых южных раскрученных курортных регионах. Например, Ставропольский край может лишиться по итогам года и 50% турпотока. 

В минувшем году ЯНАО посетило больше 176 тыс. туристов, и если динамика снижения турпотока сохранится, то северный регион может закончить сложный для туризма 2020 год с показателем в  160 тыс. туристов, считают в Департаменте молодежной политики и туризма ЯНАО.

Впрочем, власти оценивают ситуацию более оптимистично и рассчитывают на рост делового туризма, доля которого в нефтегазовом регионе была традиционно большой.


КАК ЯМАЛ БУДЕТ ПРОДВИГАТЬ ТУРИЗМ В 2021 ГОДУ

В 2021 году в ЯНАО сделают акцент на экологическом туризме. Так, будут разработаны и обустроены эко-тропы на Полярном Урале, начнётся реализация проекта по созданию сети горных приютов.

Планируется возобновить популярные у российских и иностранных туристов межрегиональные речные туры, следующие по круизному маршруту на теплоходе по Оби из Новосибирска.

В планах на 2021 год и традиционные крупные событийные мероприятия (День оленевода, ТрансУрал). Задумано и новое крупное гастрономическое событие, его подробности регион раскроет позже. Кроме того, на Ямале рассчитывают и на повышенный интерес туристов к турам, связанными с «охотой» за Северным сиянием.

Запланированы также маркетинговые мероприятия: это участие в федеральных и международных выставках, организация инфотуров для федеральных и международных туроператоров, активное продвижение нового туристического бренда Ямала в медиапространстве.

Елена Мягкова, корреспондент "Вестника АТОР". Фото предоставлены департаментом молодежной политики и туризма ЯНАО. Авторы: Анастасия Братцева, Равиль Сафарбеков, Егор Половинкин, А. Снегирев

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды,
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
Карла Бруни выпустила новый альбом
Карла Бруни выпустила новый альбом
На Белорусской АЭС успешно запустили реактор первого энергоблока
На Белорусской АЭС успешно запустили реактор первого энергоблока
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым украинским
Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями
Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями
Собянин рассказал о "лайт-режиме" в Москве по ситуации с коронавирусом
Собянин рассказал о "лайт-режиме" в Москве по ситуации с коронавирусом
Дональд Трамп заявил, что у него уже нет коронавируса, но есть иммунитет
Дональд Трамп заявил, что у него уже нет коронавируса, но есть
Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной
Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
В Таджикистане пройдут выборы президента
В Таджикистане пройдут выборы президента
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness

Еще по теме

Как в Бурятии в условиях пандемии поддерживают туроператоров и отельеров
Как поддерживают туризм на Дальнем Востоке
Югра сохранит и усилит туризм в условиях пандемии
Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 9 мес. снизились в 4,3 раза