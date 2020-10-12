СМИ узнали, Чудо-женщина Галь Гадот сыграет Клеопатру

Лидия Мартынова

. СМИ узнали, что режиссер "Чудо-женщины" и "Чудо-женищны 1984" Пэтти Дженкинс и звезда этих блокбастеров Галь Гадот воссоединятся, чтобы создать историческую биографическую драму "Клеопатра", сообщает Deadline.

В Deadline уточняют, что права на экранизацию картины выиграла студия Paramount. Ей удалось обойти таких гигантов, как Universal, Warner Bros, Netflix и Apple. К реализации проекта планируют приступить в ближайшее время.

Сценарий напишет Лаэта Калогридис, известная по работе над такими проектами, как "Алита: Боевой ангел" (2019 год), "Терминатор: Генезис" (2015 год), "Остров проклятых" (2010 год) и другим.

До Галь Гадот последнюю царицу Египта играли: Вивьен Ли ("Цезарь и Клеопатра", 1945 год), Софи Лорен ("Две ночи с Клеопатрой", 1954 год), Моника Беллуччи ("Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", 2002 год) и другие.

Лучшим считается образ, который создала Элизабет Тейлор в драме Джозефа Лео Манкевича "Клеопатра" (1963 год). Несмотря на то, что лента имела успех в прокате и получила девять номинаций на премию "Оскар", в четырех из которых стала лауреатом, она чуть не обанкротила студию 20th Century Fox. Историческая драма 1963-го года стоила тогда больше, чем любой другой современный фильм.