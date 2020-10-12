Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ узнали, Чудо-женщина Галь Гадот сыграет Клеопатру

СМИ узнали, Чудо-женщина Галь Гадот сыграет Клеопатру
. СМИ узнали, что режиссер "Чудо-женщины" и "Чудо-женищны 1984" Пэтти Дженкинс и звезда этих блокбастеров Галь Гадот воссоединятся, чтобы создать историческую биографическую драму "Клеопатра", сообщает Deadline.

В Deadline уточняют, что права на экранизацию картины выиграла студия Paramount. Ей удалось обойти таких гигантов, как Universal, Warner Bros, Netflix и Apple. К реализации проекта планируют приступить в ближайшее время.

Сценарий напишет Лаэта Калогридис, известная по работе над такими проектами, как "Алита: Боевой ангел" (2019 год), "Терминатор: Генезис" (2015 год), "Остров проклятых" (2010 год) и другим.


До Галь Гадот последнюю царицу Египта играли: Вивьен Ли ("Цезарь и Клеопатра", 1945 год), Софи Лорен ("Две ночи с Клеопатрой", 1954 год), Моника Беллуччи ("Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра", 2002 год) и другие.


Лучшим считается образ, который создала Элизабет Тейлор в драме Джозефа Лео Манкевича "Клеопатра" (1963 год). Несмотря на то, что лента имела успех в прокате и получила девять номинаций на премию "Оскар", в четырех из которых стала лауреатом, она чуть не обанкротила студию 20th Century Fox. Историческая драма 1963-го года стоила тогда больше, чем любой другой современный фильм.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Серьёзная эскалация: Греция укрепилась во мнении о «ненадёжности» Турции
Серьёзная эскалация: Греция укрепилась во мнении о «ненадёжности»
Западные СМИ: Невероятно, российский пилот летит на Су-57 без «крыши»
Западные СМИ: Невероятно, российский пилот летит на Су-57 без «крыши»
Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия
Депутат Лысаков прокомментировал намерения ЕР снять с него полномочия
В Кремле назвали факторы, позволяющие не вводить локдаун из-за COVID-19
В Кремле назвали факторы, позволяющие не вводить локдаун из-за
Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
Кремль назвал условие поставки российской вакцины от COVID-19 на
СМИ узнали, Чудо-женщина Галь Гадот сыграет Клеопатру
СМИ узнали, Чудо-женщина Галь Гадот сыграет Клеопатру
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Скандал! После речи Намджуна FILA и Samsung удалили посты и продукцию, связанную с BTS
Скандал! После речи Намджуна FILA и Samsung удалили посты и
Тэхён полез к Джину в штаны
Тэхён полез к Джину в штаны
Глава Калужской области назначил двух новых министров
Глава Калужской области назначил двух новых министров
Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдет 2 декабря
Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдет 2 декабря
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» проводятся в онлайн-формате
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»

Топ на сегодня

Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке СПГ
Четверть мира. Новак рассказал о заманчивых перспективах РФ на рынке
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти Ивлеевой
“Что с тобой стало?”: фанаты возмутились новой фотосессией Насти
В Чечне идет спецоперация, ликвидированы двое террористов
В Чечне идет спецоперация, ликвидированы двое террористов
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
В ЕР ответили на заявление Facebook о "связанных с партией" страницах
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими заявлениями
Полного мира нет: Ереван и Баку выступают со взаимоисключающими

Еще по теме

Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли
Галь Гадот задумалась о романтических отношениях с Холли Берри
"Чудо-женщина" Галь Гадот станет матерью во второй раз
Галь Гадот, Педро Паскаль, Крис Пайн и другие в первом трейлере фильма "Чудо-женщина: 1984"