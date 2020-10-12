СМИ: Звезда "Убивая Еву" снимется в хорроре о сверхъестественном

Лидия Мартынова

. СМИ узнали, компания Sony Pictures "Stage 6 films" приобрела права на экранизацию фильма ужасов Raimi productions и Starlight media’s "Умма" со звездой сериала "Убивая Еву" Сандрой О в главной роли. Она же станет исполнительным продюсером, сообщает Deadline.

По информации издания, режиссером проекта выбрали Айрис Шим, она же написала сценарий.

Вместе с Сандрой О в хорроре снимутся: Фивель Стюарт ("Гензель и Гретель", 2013 год), Дермот Малруни ("Свадьба лучшего друга", 1997 год), Одейя Раш ("Ужастики", 2015 год), Том Йи ("Судная ночь", 2013 год) и другие.

В фильме "Умма" (название в переводе с корейского означает "мать") действие развернется вокруг Аманды (О) и ее дочери, которые ведут размеренную жизнь на американской ферме. Однажды к ним из Кореи присылают останки матери Аманды. После этого главную героиню начинает преследовать страх будто она может превратиться в покойную мать.

Остальные подробности, в том числе о сроках кинопроизводства и дате выхода, пока неизвестны.