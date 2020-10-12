Собянин: прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19: количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день.

"Сегодня - 3701. Выросло количество госпитализаций - до 900-1000 человек ежедневно. Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе", - написал градоначальник.

Мэр указал, что в "Сокольниках" и "Крылатском" уже открыты резервные госпитали. Кроме того, могут быть расконсервированы госпитали на ВДНХ и Каширском шоссе.

При этом введенные ограничения - переход на удаленку и домашний режим для москвичей старше 65 лет - уже повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте. В частности, загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, а наземного транспорта - на 400 тысяч в день.

"Формально - цифры большие. Но, тем не менее, снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно. Практически не уменьшилось и количество пассажиров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Это тревожит больше всего. Пожилые люди являются основной группой риска. Если в начале пандемии пациенты 65+ составляли около 20% пациентов коронавирусных стационаров, то в сентябре-октябре их доля вплотную приблизилась к 50%", - указал Собянин.

В связи с этим решено расширить перечень хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома, теперь в него включен и диабет. Кроме того, временно приостановлен бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан.

"Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер", - подчеркнул мэр Москвы.



Ранее Сергей Собянин заявил, что власти российской столицы "ничего не замазывают" по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В интервью Первому каналу он призвал простых жителей откликнуться на предпринимаемые меры.