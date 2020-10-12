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Собянин рассказал о "лайт-режиме" в Москве по ситуации с коронавирусом

Собянин рассказал о "лайт-режиме" в Москве по ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы приняли облегченный вариант по борьбе с коронавирусом – предпринимаемые меры не приведут к остановке ни одной из сфер экономики.

В интервью "России 1" Собянин отметил важность перевода 30% сотрудников компаний на "удаленку". Другого варианта, по его словам, в сложившейся ситуации не осталось. Однако это позволит предприятиям не останавливаться.

"На самом деле это такой самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", – пояснил он.

Градоначальник в очередной раз напомнил, что уже через несколько месяцев появится промышленный препарат от вируса, а затем начнется массовая вакцинация. Если москвичи будут строго соблюдать действующие ограничения в этот период, есть шанс, что ужесточать их не придется.

В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 1047 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 263 человека. Число погибших от последствий заболевания выросло до 5595. Прирост новых случаев за неделю составил 13,3%.

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По материалам: uposters.ru

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