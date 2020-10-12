Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым украинским

Вадим Карасев

Житель Москвы Олег Якушкин пожаловался на непризнание Крыма российским со стороны навигационной системы его автомобиля – собранного в Калининграде BMW модели X6 G06.

Автомобилист рассказал, что машина имеет навигатор, который считает полуостров частью Украины. Все попытки проложить маршрут из Москвы в Севастополь по трассе "Дон" не увенчались успехом, однако уже после Ростова система все же сдалась.

"Но было ещё больше удивления, когда прямо на Крымском мосту Россия вдруг закончилась и появилась граница Украины", – цитирует его EADaily.

Проблемы на этом не закончились: уже в самом Крыму найти населенный пункт можно было только, если выбрать Украину в качестве страны. По приезду в Москву автовладелец пожаловался дилеру, однако ему "не смогли ответить что-либо вразумительного".

Компания "Автотор", производящая российские BMW, пообещала защищать интересы российских потребителей. Уже ведется работа "в целях корректировки данных в отдельных элементах навигационной системы, которой оснащаются автомобили калининградского производства".

Производители намекнули на то, что работа может затянуться: правообладателем программного обеспечения остается брендодержатель и перевод Крыма под российскую юрисдикцию в системе навигации "требует многостороннего согласования и соответствующих решений, в том числе на уровне сертификационных органов РФ в целях приведения элементов навигационной системы в соответствие с нормами действующего законодательства РФ".