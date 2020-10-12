Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым украинским

Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым украинским

Житель Москвы Олег Якушкин пожаловался на непризнание Крыма российским со стороны навигационной системы его автомобиля – собранного в Калининграде BMW модели X6 G06.

Автомобилист рассказал, что машина имеет навигатор, который считает полуостров частью Украины. Все попытки проложить маршрут из Москвы в Севастополь по трассе "Дон" не увенчались успехом, однако уже после Ростова система все же сдалась.

"Но было ещё больше удивления, когда прямо на Крымском мосту Россия вдруг закончилась и появилась граница Украины", – цитирует его EADaily.

Проблемы на этом не закончились: уже в самом Крыму найти населенный пункт можно было только, если выбрать Украину в качестве страны. По приезду в Москву автовладелец пожаловался дилеру, однако ему "не смогли ответить что-либо вразумительного".

Компания "Автотор", производящая российские BMW, пообещала защищать интересы российских потребителей. Уже ведется работа "в целях корректировки данных в отдельных элементах навигационной системы, которой оснащаются автомобили калининградского производства".

Производители намекнули на то, что работа может затянуться: правообладателем программного обеспечения остается брендодержатель и перевод Крыма под российскую юрисдикцию в системе навигации "требует многостороннего согласования и соответствующих решений, в том числе на уровне сертификационных органов РФ в целях приведения элементов навигационной системы в соответствие с нормами действующего законодательства РФ".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды, выбравшие нетрадиционные свадебные платья
Мэрилин Монро, Наталья Водянова, Элизабет Тейлор и другие звезды,
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
АРМИ в гневе! Девочки из России объявили себя копией BTS
Карла Бруни выпустила новый альбом
Карла Бруни выпустила новый альбом
На Белорусской АЭС успешно запустили реактор первого энергоблока
На Белорусской АЭС успешно запустили реактор первого энергоблока
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Нумерология зеркальных дат: как привлечь удачу 10.10
Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым украинским
Собранный в России BMW потребовал от владельца признать Крым
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Армения назвала политику Турции в Закавказье провокационной
Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями
Попова: вакцина "Вектора" подойдет людям с хроническими заболеваниями
Собянин рассказал о "лайт-режиме" в Москве по ситуации с коронавирусом
Собянин рассказал о "лайт-режиме" в Москве по ситуации с коронавирусом
Дональд Трамп заявил, что у него уже нет коронавируса, но есть иммунитет
Дональд Трамп заявил, что у него уже нет коронавируса, но есть
Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной
Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных курсах
Кандидатов от ЕР к выборам в Госдуму будут готовить на партийных

Топ на сегодня

Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Трамп готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Правительство России одобрило выплаты на детей до 7 лет
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
Почетным консулом Никарагуа в Крыму стал Олег Белавенцев
В Таджикистане пройдут выборы президента
В Таджикистане пройдут выборы президента
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness
Wanted: 5 средств сибирской марки косметики Siberian Wellness

Еще по теме

В Крыму рассказали, как полуостров «процветал» бы в составе Украины
Путин: Предпосылок для возвращения Крыма в состав Украины нет
США не признают Крым российским — Белый дом
«Ужасы оккупации Крыма»: Украина рассказала НАТО, что Россия принудительно заселяет полуостров сибиряками