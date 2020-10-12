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Совфед предложил Мишустину продолжить поддержку бизнеса

Совфед предложил Мишустину продолжить поддержку бизнеса

Почти 2,2 млн представителей малого и среднего бизнеса за время пандемии коронавируса в России получили субсидии на выплаты зарплат сотрудников в расчете 12 130 рублей на человека. Об этом говорится в письме главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«В рамках оказания мер поддержки предприятиям и организациям в апреле, мае 2020 года были предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Указанные меры поддержки занятости были получены почти всеми субъектами экономической деятельности, подавшими заявления: из 2 608 130 заявлений субсидии получили 2 172 375 заявителей. Субсидии позволили предприятиям и организациям в разных сферах выдержать самый тяжелый период, сохранить занятость и свою деятельность», — сообщил Кутепов.

В письме он также просит Мишустина рассмотреть вопрос о повторном применении механизма поддержки предприятий в виде субсидии на каждого работника в размере 12 130 рублей на период октября—ноября 2020 года. В качестве альтернативного варианта сенатор предлагает рассмотреть возможность субсидирования работодателей по аналогичной схеме при принятии на работу наименее защищенных категорий граждан.

«По данным, предоставленным регионами, мера поддержки в виде субсидирования (частичного субсидирования) заработной платы наиболее эффективна. Например, в Самарской области работодатель при трудоустройстве граждан, которые были уволены в период острой фазы пандемии, получает на региональном уровне возможность частично возместить затраты на оплату его труда в течение не более 2 месяцев в размере, не превышающем МРОТ (12 130 рублей), увеличенном на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на каждого трудоустроенного гражданина (в среднем — 15 793 руб.) в месяц. Тиражирование таких практик на федеральном уровне позволит быстрее восстановить уровень занятости населения», — считает Кутепов.

Эти субсидии выплачиваются в качестве безвозмездной финансовой помощи предпринимателям, которые сохранили не менее 90% сотрудников. Размер выплаты рассчитывается исходя из числа занятых в компании: на каждого работника полагается 12 130 рублей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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