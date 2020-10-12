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Список ВСЕХ операций мемберов BTS

Список ВСЕХ операций мемберов BTS

Обратная сторона медали под названием «Популярность» – это огромное количество слухов, которые ходят вокруг твоей личности. Парни из BTS, которые блистают в свете софитов уже не первый год, знают об этом как никто другой. Особенно часто в сети обсуждают личную жизнь музыкантов и их внешность.


Например, огромное количество нетизенов задается вопросом: кто из музыкантов проходил через какие-либо операции? Многие известные пластические хирурги даже пытались ответить на эти вопросы по фотографиям мемберов бойз-бэнда. Конечно, не исключено, что кто-то из парней скрывает правду, но сегодня POPCAKE.TV хочет развеять некоторые мифы о хирургических вмешательствах в жизнь участников BTS.


[media=https://twitter.com/reletaebby_/status/1315273358477467656?ref_src=twsrc%5Etfw]

Удаление зуба мудрости

Если при слове «операция» у вас в голове возникают только картинки из сериала «Доктор Хаус», спешим вас огорчить. Такая процедура, как удаление зуба мудрости, тоже считается непростой хирургической операцией.

Среди мемберов BTS через это испытание уже прошли Ви (V), Чонгук (Jungkook) и Шуга (Suga).

[media=https://twitter.com/AureliaOT7/status/1110804223350857729?ref_src=twsrc%5Etfw]

RM: операция на нос и на сердце

Лидер бойз-бэнда действительно сделал операцию на нос, однако это было сделано по медицинским причинам, а не ради красоты: музыканту исправили носовую перегородку, чтобы он мог нормально дышать. Это никак не повлияло на внешний вид носа Намджуна.

А вот слухи о том, что RM прошел через операцию на сердце – самый настоящий вымысел, который возник из-за забавного недоразумения: когда в одном монологе Намджун сказал, что «его сердце остановилось», многие поклонники решили, что это была не просто фигура речи.

Шуга (Suga): аппендикс

Помимо операции по удалению зуба мудрости, Юнги еще дважды ложился под нож: первый раз, когда у музыканта был аппендицит, и второй – когда он порвал хрящик на ухе.

Джин (Jin): лазерная коррекция зрения

Недавно Джин также прошел через операцию, которую называют LASIK – стандартная лазерная операция, которая помогает скорректировать зрение.




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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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