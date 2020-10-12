Спрогнозировано количество выявленных за сутки случаев COVID-19 на пике

Влада Некрасова

Число случаев COVID-19, выявляемых в РФ за сутки, предположительно, не превысит 17-18 тысяч, заявила РИА Новости заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Предположительно уровень в 17-18 тысяч ежедневных случаев мы не превысим, но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно",- сказала Пшеничная.

Она пояснила, что в статистику заболеваемости может вмешаться резкое похолодание, которое может отрицательно повлиять на сопротивляемость организма к любым вирусным респираторным инфекциям, в том числе COVID-19.

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