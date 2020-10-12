Срок запрета на предпринимательскую деятельность для граждан-банкротов могут сократить

Анастасия Иванова

Предлагается сократить с 5 до 3 лет срок, в течение которого гражданину, признанному банкротом, запрещено осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве ИП, а также участвовать в управлении юрлицом. На ближайшем заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планируется рассмотреть соответствующий законопроект.

Также предложено не распространять такой запрет в случае прекращения производства по делу о банкротстве в связи с заключением мирового соглашения. Указанный срок в 3 года, в свою очередь, предлагается снижать до 2 лет, если на момент признания ИП банкротом у него отсутствовала неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей.

По действующим нормам в случае банкротства юрлица в отношении его учредителей (участников) либо в отношении лица, имевшего право без доверенности действовать от имени такого юрлица, каких-либо запретов на дальнейшее осуществление предпринимательской деятельности не установлено. В данной ситуации запрет осуществления предпринимательской деятельности в течение 5 лет для граждан ставит в невыгодное положение индивидуальное предпринимательство как форму осуществления предпринимательской деятельности, отмечается в пояснении к документу.

Предлагаемый срок вводится по аналогии с трёхлетним сроком запрета на регистрацию учредителей (участников) хозяйственного общества, имевшего на момент исключения из ЕГРЮЛ неисполненную обязанность по оплате задолженности перед бюджетной системой РФ. Как отмечают депутаты, реализация закона будет способствовать улучшению предпринимательского климата на территории РФ.

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