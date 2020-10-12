Стартовал дистанционный этап Московской олимпиады школьников для учеников 5–11-х классов

Лидия Мартынова

Стартовал дистанционный этап Московской олимпиады школьников для учеников 5–11-х классов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Первыми начнутся соревнования по физике, задания по этому предмету рассчитаны на учащихся 7–11-х классов. Выполнить их можно с 16 по 18 октября.

«Московская олимпиада школьников проводится более чем по 20 направлениям. И среди них есть соревнования с действительно богатой историей. Например, по математике, физике и химии олимпиады проходят с 1930-х годов. Но появляются и новые дисциплины – робототехника, финансовая грамотность, генетика. А в этом году планируется впервые провести олимпиаду по функциональной грамотности. Дистанционные этапы позволяют школьникам попробовать свои силы в самых разных предметах. Ежегодно тысячи участников демонстрируют высокий уровень знаний на этой олимпиаде», – заявил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Олимпиада проводится Департаментом образования и науки города Москвы совместно с ведущими вузами столицы. Координатором олимпиады является Центр педагогического мастерства.