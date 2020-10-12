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Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"

Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"
. Стивен Кинг посмотрел российский сериал "Эпидемия", после чего в твиттере поделился впечатлениями от увиденного.
[media=https://twitter.com/StephenKing/status/1315408209528713216?ref_src=twsrc%5Etfw]


To the lake ("Эпидемия") – чертовски хороший российский сериал на Netflix. А вот четыре вещи, которые нужно знать о нем:

1. Он о чуме;

2. Там много снега и холода (Россия все-таки);

3. Все пьют водку;

4. Небольшой спойлер: маленький ребенок – та еще вредина", – написал Кинг.

Позже он опубликовал в соцсети еще один пост, в котором добавил, что сериал "Эпидемия" – это "спагетти-вестерн", только со снегом и зараженными страшной болезнью русскими убийцами. Известный писатель также написал: "Съемки – крутые. Что-то, правда, снято вверх ногами. Почему? Не знаю".


оценили на 7,1 баллов из 10, а на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал получил 79 процентов "свежести" (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше. – Прим. ред.).

В "Эпидемии" неизвестный вирус превращает Москву в город зомби. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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