Стивен Кинг оценил российский сериал "Эпидемия"

Анастасия Иванова

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. Стивен Кинг посмотрел российский сериал "Эпидемия", после чего в твиттере поделился впечатлениями от увиденного.





To the lake ("Эпидемия") – чертовски хороший российский сериал на Netflix. А вот четыре вещи, которые нужно знать о нем:

1. Он о чуме;

2. Там много снега и холода (Россия все-таки);

3. Все пьют водку;

4. Небольшой спойлер: маленький ребенок – та еще вредина", – написал Кинг.

Позже он опубликовал в соцсети еще один пост, в котором добавил, что сериал "Эпидемия" – это "спагетти-вестерн", только со снегом и зараженными страшной болезнью русскими убийцами. Известный писатель также написал: "Съемки – крутые. Что-то, правда, снято вверх ногами. Почему? Не знаю".

оценили на 7,1 баллов из 10, а на сайте-аггрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сериал получил 79 процентов "свежести" (на данном ресурсе фильм или сериал признают успешным, если он набирает 60 процентов положительных отзывов и больше. – Прим. ред.).

В "Эпидемии" неизвестный вирус превращает Москву в город зомби. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии.