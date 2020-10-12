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«Стране нужен будет другой президент»: Владимир Зеленский о своей отставки

«Стране нужен будет другой президент»: Владимир Зеленский о своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский готов сложить свои полномочия, если не сможет завершить войну в Донбассе. Он считает, что стране нужен будет другой лидер. Об этом он заявил 11 октября.


 «Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами»,


— подчеркнул Зеленский.

Президент Владимир Зеленский также добавил, что для него неважны рейтинги и власть. Зеленский подчеркнул, что верит в мир в Донбассе и в заключение мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным, иначе не шел бы в президенты Украины.

 «Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру»,

— отметил он в заявлении.

Напомним, война Украины с Россией началась в 2014 году. Конфликт разгорелся после того, как жители востока Украины отказались подчиняться новым украинским властям, захватившим власть в результате госпереворота.

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По материалам: popcake.tv

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