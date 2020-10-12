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"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего "докатился" Зеленский

"Стыдно и горько": депутат Рады рассказал, до чего "докатился" Зеленский
Депутат Рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" жестко раскритиковал решение Киева об отмене местных выборов на востоке страны.

Парламентарий напомнил, что у жителей Донецкой и Луганской областей было право голосовать на президентских выборах при предыдущем главе государства Петре Порошенко, а также и на последнем голосовании в парламент. Поэтому депутат выразил недоумение из-за запрета на проведение местных выборов в этой части Украины.


"Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько", — отметил Рабинович.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

# В мире
По материалам: ria.ru

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