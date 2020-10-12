Субсидию на реализацию проекта ЕР "Городская среда" получат 82 региона

Алексей Вольцев

Субсидию на реализацию проекта единороссов "Городская среда" получат 82 региона РФ, заявил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

На встрече с вице-премьерами РФ, которая прошла в понедельник на площадке партии, Неверов отметил конструктивную работу ЕР и правительства при подготовке проекта трехлетнего бюджета. По его словам, в документе отражены принципиальные предложения депутатов Госдумы от ЕР, в том числе о повышении качества городской среды.

"На эти цели (повышение качества городской среды - ред.) в следующем году в федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиарда рублей. Субсидию получат 82 субъекта Федерации на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий", - цитирует Неверова пресс-служба ЕР.

Неверов отметил, что депутаты думской фракции ЕР будут принимать непосредственное участие в работе по улучшению качества городской среды в своих регионах. Фракции партии в законодательных собраниях регионов РФ также предусмотрят выделение средств для софинансирования - "везде, где это требуется".