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Субсидию на реализацию проекта ЕР "Городская среда" получат 82 региона

Субсидию на реализацию проекта ЕР "Городская среда" получат 82 региона
Субсидию на реализацию проекта единороссов "Городская среда" получат 82 региона РФ, заявил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

На встрече с вице-премьерами РФ, которая прошла в понедельник на площадке партии, Неверов отметил конструктивную работу ЕР и правительства при подготовке проекта трехлетнего бюджета. По его словам, в документе отражены принципиальные предложения депутатов Госдумы от ЕР, в том числе о повышении качества городской среды.

"На эти цели (повышение качества городской среды - ред.) в следующем году в федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиарда рублей. Субсидию получат 82 субъекта Федерации на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий", - цитирует Неверова пресс-служба ЕР.

Неверов отметил, что депутаты думской фракции ЕР будут принимать непосредственное участие в работе по улучшению качества городской среды в своих регионах. Фракции партии в законодательных собраниях регионов РФ также предусмотрят выделение средств для софинансирования - "везде, где это требуется".

# Политика
По материалам: ria.ru

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