Судно для подачи труб "Северного потока — 2" вышло из Калининграда

Алексей Вольцев

Судно снабжения "Иван Сидоренко", которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток — 2", вышло из порта Светлый под Калининградом, свидетельствуют данные портала отслеживания судов Marine Traffic, при этом новый пункт назначения там не указывается.

Судно с июля находилось под Калининградом наряду с другим снабженцем - "Остапом Шереметом", который по-прежнему там пришвартован. В начале сентября "Иван Сидоренко" прибыл в Санкт-Петербург, а оттуда направился в немецкий порт Мукран - логистическую базу "Северного потока — 2", где хранятся трубы для строительства газопровода. Пробыв в Мукране меньше суток, судно вернулось в российский порт.